Zauberhaftes Theater zum Streamen: Geraer Rumpelstilzchen huscht durchs Internet

Altenburg/Gera

Die Märchenstückeam Theater Altenburg Gera erfreuen jährlich Hunderte Gäste. In diesem Jahr wurde die abenteuerliche Geschichte von „Rumpelstilzchen“ aus der Feder der Brüder Grimm einstudiert, die nun jedoch leider nicht vor Publikum aufgeführt werden kann. Allerdings hat das MDR-Fernsehen die Premiere aufgezeichnet und zu einem Film verarbeitet. Einen Beitrag dazu mit einem Vorgeschmack zeigt der Sender am Freitag ab 19 Uhr im Thüringen-Journal. Ab Samstag steht das Geraer „Rumpelstilzchen“ dann für 12 Monate zum Streamen in der ARD-Mediathek.

Schauspieldirektor Manuel Kressin inszenierte das Stück für Kinder ab sechs Jahren, Schauspielkapellmeister Olav Kröger komponierte märchenhafte Lieder dazu. In den Rollen spielen Johannes Emmrich als Rumpelstilzchen, Marie-Luis Kießling als die schöne Anmut, Manuel Struffolino als König Gunther und Robert Herrmanns als Hofjäger Hubertus.

Von LVZ