Zehmaer Familie frustriert von Folgen des letzten Starkregens

Familie Illgen/Köhler im Nobitzer Ortsteil Zehma ist frustriert. Seit Anfang Juni wohnt sie unfreiwillig auf einer Baustelle. Das Wohnzimmer riecht nach muffiger Feuchtigkeit und ist unbewohnbar. Der komplette Fußboden ist herausgenommen und der Putz an den Wänden ringsum bis unter die Decke abgepickert. Es sind die Folgen des Starkregens vom 5. Juni, die nach wie vor den Alltag der Zehmaer bestimmen. Als die höher gelegene Ackerfläche hinterm Haus die Regenmengen nicht mehr aufnehmen konnte, ergoss sich eine braune Flut auf die Straße Richtung Podelwitz. Straßengraben und Abfluss waren überfordert, und so flossen Wasser und Schlamm weiter zur B 93. Von zwei Seiten drang die Nässe ins Grundstück der Familie an der Bundesstraße ein.

„Wir leben seitdem im Schlafzimmer“

Zehn Zentimeter hoch stand die Feuchtigkeit in Teilen des Hauses von Markus Illgen und seiner Familie. Das reichte, um in der Stube Teppich und Mobiliar unbrauchbar zu machen. „Wir leben seitdem im Schlafzimmer“, erzählt Melanie Köhler. In den fünf Jahren, die sie jetzt in Zehma wohnen, sei es das erste Mal, dass ihre Wohnung bei Starkregen betroffen sei. Bisher stand das Wasser zweimal lediglich im Vorgarten. „Es macht keinen Spaß mehr, wenn man von der Schicht nach Hause kommt, aber was will man machen“, findet Markus Illgen. Der 42-Jährige arbeitet im Drei-Schicht-System in der Logistikbranche und seine Arbeitszeiten machen es schwierig, zu Hause zu sein, wenn die Handwerker kommen.

Das Grundstück von Markus Illgen in Zehma war bereits mehrfach von Überschwemmungen betroffen. In diesem Jahr drang das Wasser bis ins Haus. Quelle: Mario Jahn

Die Sanierungsarbeiten übernimmt der Handwerkerservice der Versicherung. „Die Handwerker haben uns das Versprechen gegeben, dass Weihnachten wieder alles normal ist.“ Bis dahin müssen in Stube und Garage Estrich verlegt und Wände neu verputzt werden. Und auch der Schuppen war überschwemmt. Zudem müssen sieben Türen inklusive Garagentor ersetzt werden. Bis vor etwa zwei Wochen liefen noch Tag und Nacht fünf Entfeuchter in den betroffenen Räumlichkeiten. Sie und die Handwerker waren der Grund, weshalb die Familie den 14-tägigen Urlaub auf vier Tage reduzierte. Der 18-jährige Sohn übernahm während dieser Zeit das täglich zweimalige Entleeren der Raumentfeuchter.

Zu wenig Personal für schnelle Lösung in der Gemeinde

Hoffnung auf eine Lösung wegen der Überschwemmungsgefahr vom Acker macht sich die Zehmaer Familie nicht. „Ich denk nicht, dass hier was passiert“, meint Markus Illgen. Deshalb wolle er ein Schott für die Haustür besorgen. Die Türsperre im dreistelligen Bereich werde allerdings nicht von der Versicherung gezahlt. Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) hat die Eindämmung der Überschwemmungsgefahr durch Ackerfläche und Straßengraben auf seiner Agenda stehen, sieht allerdings keine kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten. „Es ist überall zu wenig Personal und ich habe momentan zu viele Themen, die gerade anstehen.“ Zwar gäbe es erste Ideen wie beispielsweise einen Wall, aber selbst für eine Vertiefung des Grabens müsse erst Geld freigestellt werden. Zudem sei der Durchmesser des Entwässerungsrohres am Graben prinzipiell zu klein.

Auf Fördermittel kann die Gemeinde nicht hoffen, weil es sich nicht um eine Hochwasserproblematik handelt. Ein Gespräch mit dem betreffenden Landwirt peilt der Bürgermeister für Oktober an. Dieser wolle laut Läbe im kommenden Jahr einen Grünstreifen anlegen, wo jetzt noch Rüben wachsen. „Zudem müssen wir das Landwirtschaftsamt an den Tisch bekommen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt und will das Problem bis zum nächsten Frühjahr geklärt haben.

