Zehn Karten für ein Königreich – „Dominion“

Was für eine Welt! Interessant, verrückt, spannend, mitunter nervend kann sie sein. Manchmal würde man sich gern seine ganz eigene Version zusammenbauen. Möglich wird das in „Dominion“. Ganze 500 Karten stehen dem Spieler dafür zur Verfügung.

Nein, bitte die Zeitung nicht gleich weglegen. Keine Sorge: Der Einstieg lässt sich leichter bewältigen, als es zunächst erscheinen mag. Einmal verstanden, wird die Nutzung des Spielmaterials beinahe zum Kinderspiel.

Wie in jedem Spiel muss man sich zuerst einmal Gedanken über die Spielorte machen: Da gibt es zunächst das Geld. Kupfer, Silber und Gold stehen parat. Dann gibt es das Hab und Gut in Form der verschiedenen Häuser vom Anwesen bis zur Provinz. Und es gibt das Einkaufszentrum, genannt „ Königreich“, aus dem man sich im Spielverlauf bedienen kann. Dieses wird – ganz nach den eigenen Vorlieben – mit zehn verschiedenen Kartenstapeln bestückt. Kaufen können sich die Spieler letztlich fast alle ausliegenden Karten. Man muss es sich nur leisten können – mit Geld oder mit Arbeit.

Jeder Spieler beginnt dabei mit den gleichen Voraussetzungen: Alle besitzen zum Start gleich viel Geld sowie drei kleine Häuser. Alles steckt, gut gemischt, im eigenen Kartenstapel, den schon mal kein anderer anfasst. Mein Stapel, mein Leben, meine Entscheidungen. Ist man an der Reihe, zieht man fünf Karten des Stapels auf die Hand. Diese enthalten hoffentlich Geld, vielleicht auch Arbeiter – die sogenannten Aktionen – und bestenfalls möglichst wenige Häuser. Die stören gerade am Anfang, besitzen sie doch weder Kauf- noch Arbeitskraft. Wer also bei fünf Karten zwei Geld- und drei Haus-Karten vorweisen kann, wird nicht weit kommen. Es gilt also, das eigene Kartendeck so aufzubauen, dass es zunächst möglichst wenige Störkarten enthält.

Ziel ist es nun, sich im „ Königreich“ Karten zu kaufen, die möglichst viele Optionen bieten, etwa zusätzliches Geld oder Aktionen, die dabei helfen, wiederum mehr Geld zu generieren. Daneben gibt es Karten, die dazu dienen, die Mitspieler zu ärgern. Wie bereits erwähnt: Das Spiel ist komplett an die eigenen Spielwünsche anpassbar.

Um die Übersicht zu behalten, gilt es, sich ein wenig durch die Kartentexte der zehn ausliegenden „ Königreich“-Karten zu arbeiten. Auf denen wird meist genau erklärt, was man mit der jeweiligen Karte anstellen kann. Wer am Ende die höchste Gesamtpunktzahl aller eigenen Häuser in seinem Kartendeck vorweisen kann, geht als Sieger vom Tisch. Dabei entscheidet – wie im wahren Leben – der richtige Zeitpunkt darüber, ob das Hab und Gut wertvoll ist oder es nur als zusätzliches Gepäck gilt.

„Dominion“ wurde 2009 zum Spiel des Jahres gekürt und erhielt nach dem Wechsel von Hans im Glück zur Altenburger Spielkartenfabrik ein runderneuertes Design. Bislang sind dreizehn Erweiterungen erschienen. Jede davon ist – das Basis-Spiel vorausgesetzt – beliebig miteinander kombinierbar. Mit den neuen Karten kommen andere Mechaniken ins Spiel, die das Spielgefühl zum Teil stark verändern können. Am Ende bleibt jedoch immer der gleiche, gelungene Mechanismus: Ein eigenes Deck, mit Geld, Gut – und zehn „ Königreich“-Karten.

Das Deckbuilding-Spiel „Dominion“ Spieltyp: Deckbuilding Empfohlenes Alter: Ab 13 Jahren Spieler: 2 – 4 Spieldauer: ca. 30 Minuten Verlag: Rio Grande Games / ASS Altenburger Erscheinungsjahr: 2008 Preis: ca. 30 Euro

