Zehnte Klassen aus Lucka und Dobitschen sollen zwangsweise verlegt werden

Dobitschen/Lucka

Für die von einer Schließung bedrohten Regelschulen Lucka und Dobitschen gibt es eine neue Hiobsbotschaft. Die jetzige neunte Klasse soll ab dem kommenden Schuljahr ausgelagert werden. So müssen die Luckaer ab Klasse 10 zur Regelschule Meuselwitz, die Dobitschener nach Schmölln wechseln. Das geht aus Anschreiben der beiden Schulleiter an die betreffenden Eltern hervor, die auf Anweisung des Schulamtes Ostthüringen versendet werden mussten.

Keine Klassen mit weniger als 14 Schüler

„Mit Blick auf die Schülerzahlen ist zu erwarten, dass sich eine unterfrequentierte Klassengröße, das heißt eine Klasse mit unter 14 Schülerinnen und Schülern ergibt“, heißt es. Die angespannte Personalsituation in Thüringen erlaube es aber nicht, Sonderregelungen zur Unterrichtung kleinerer Lerngruppen zuzulassen.

Die jetzige Klasse neun in Dobitschen hat momentan 18 Schüler. Möglich, aber noch nicht sicher ist, dass davon weniger als 14 die Klasse zehn angehen. Denn erfahrungsgemäß verlässt ein Teil der Schüler nach dem Hauptschulabschluss in Klasse neun die Schule. Werden es 14, bleibt diese Klasse in Dobitschen erhalten. Diese Zusage habe die im Schulamt für Regelschulen verantwortliche Referentin, Katrin Greiner, ihm gegenüber gemacht, sagte Schulleiter Tino Schädlich der OVZ.

Eltern melden Widerspruch an

Weniger günstig sieht es dagegen in Lucka aus, wo man derzeit von sieben Schülern in der neuen Zehnten ausgeht.

Von beiden Elternvertretungen kommt wegen der drohenden Verlagerung Widerspruch. So bezeichnete die Luckaer Elternsprecherin Katja Trzebinsky die Verlegung als eine Zumutung. Die Schulelternsprecher aus Dobitschen, Annett Mehnert, Nicole Schwärmer und Cindy Tietz haben in einem Schreiben Greiner davor gewarnt, die Schüler aus ihrem Umwelt zu reißen. Weitere Probleme seien ein längerer Schulweg, eine neue Lernumgebung, neue Lehrer und andere Unterrichtsinhalte. „Unter diesen Umständen können wir uns nicht vorstellen, dass es den Schülern möglich ist, weiterhin ihre guten Leistungen zu erreichen, welches dann auch den Abschluss gefährdet“.

Auf Missfallen stößt auch die dann folgende Abordnung der Lehrer bei den dann freiwerdenden Stunden, wenn es eine Kasse weniger gibt. Dies führe zu einer stärkeren Belastung der Lehrer, was deren Gesundheit gefährdet und sich in der Konsequenz negativ auf die Unterrichtsabsicherung der anderen Klassen in Dobitschen auswirkt. „Mit solchen von Ihnen geplanten Maßnahmen wird eine gut funktionierende Landschule kaputt gemacht“, heißt es.

Schulamt verteidigt Auslagerung

In einer Antwort verteidigt die Referentin vom Schulamt die Pläne. Wegen des Lehrermangels gerade im ländlichen Raum an Regelschulen, insbesondere im Altenburger Land, gelinge es nur mit großen Anstrengungen, Unterricht abzusichern. An vielen Schulen könne die Stundentafel nicht voll umfänglich vorgehalten werden, und es käme zu Stundenkürzungen. Von daher müssten personelle Ressourcen genutzt werden. In ihrer Verantwortung „habe ich deshalb Blick auf alle Regelschulen und ergreife Maßnahmen, um alle Schüler gleichermaßen eine möglichst vollständige Stundentafel vorzuhalten.“ Dazu zähle auch die Beschulung einer zehnten Klasse an einer anderen Regelschule, erklärt Greiner. Sie weist darauf hin, dass in ihre Pläne auch das Landratsamt als Schulträger eingeweiht und an der Diskussion beteiligt wurde.

Landratsamt behielt Pläne für sich

Offensichtlich behielt die Kreisbehörde diese Pläne aber für sich und informierte nicht den Kreistag. Darüber und über die Verlegung der Klassen zeigte sich Luckas Bürgermeisterin und Kreistagsmitglied Kathrin Backmann-Eichhorn (CDU-Fraktion) entsetzt. Es sei befremdlich und nicht vertrauensbildend, dass das Landratsamt über die Pläne nicht informiert habe, sagte sie der OVZ. Außerdem sei die Verlegung ein Vorgriff auf den Schulnetzplan, den allein der Kreistag zu beschließen hat.

Von Jens Rosenkranz