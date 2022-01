Zeitreise auf Burg Posterstein: Zurück in die Schmöllner „Esse“ 

Posterstein

Langsam nimmt sie Form an, die neue Sonderausstellung des Museums in der Burg Posterstein. Und wieder ist es eine Zeitreise. Dieses Mal allerdings eine ziemlich kurze, denn noch im Frühjahr 1991 fand mit dem Konzert der Band „Odyssee“ die letzte große Veranstaltung im Schmöllner Kulturhaus, der „Esse“, statt. Ende der 1990er-Jahre wurde das Gebäude endgültig abgerissen. Jetzt steht es wieder. Zumindest auf den Bildern der Ausstellung. „Damals in der ‚Esse‘ – Erinnerungen an das ehemalige Kulturhaus ‚Stadt Schmölln‘“ öffnet an diesem Sonntag für Besucher und Besucherinnen.

Die Schmöllner „Esse“ – ein Kulturhaus mit Geschichte

Am Mittwoch sind Marlene Hofmann und Franziska Huberty in den Räumen der Burg noch dabei, die Ausstellung und deren Stücke zu sortieren. Sie sind für die Gestaltung und Konzeption verantwortlich. Die Bilderrahmen an den Wänden sind zum Teil noch leer. Dennoch: Es lässt sich erahnen, wie es aussehen wird. Eine Säule schmückt sich mit alten Zeitungsartikeln zur „Esse“. Die ersten Fotos hängen. Und da ist so viel mehr. Kleidungsstücke, Metallschilder, Fotoalben, ein paar Schuhe, all das: Erinnerungen an die „Esse“. Das Besondere daran: Diese Stücke kommen unter anderem als Leihgaben des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln und jenen, denen die „Esse“ noch aus eigener Erfahrung in Erinnerung ist. Die „Esse“ verdankte ihren Spitznamen übrigens dem Schornstein, der das Gebäude überragte.

Wer hat alles in der „Esse“ gespielt? Alte Sammel- und Autogrammkarten geben Aufschluss. Quelle: Mario Jahn

Zustande gekommen ist die Ausstellung im Rahmen des Projektes „Der Fliegende Salon“, einer Zusammenarbeit des Altenburger Lindenau-Museums, des Theaters Altenburg Gera, der Musikschule Altenburger Land und des Museums Burg Posterstein. Anfang November 2021 machte die Veranstaltung Halt in Schmölln.

Die Resonanz beim Zeitzeugengespräch „Damals in der Esse“ in der Ostthüringenhalle war riesig, die Karten schnell ausverkauft. Die „Esse“, so zeigte es sich damals, ist fest mit Schmölln und seiner Geschichte verankert. „Ich glaube, seitdem fehlt so ein Haus“, sagt Marlene Hofmann.

Online-Aufruf zu Sammlung um die „Esse“

Wie sehr, zeichnet sich in der Vielfalt und der Anteilnahme für die Ausstellungsstücke im Postersteiner Museum ab. Online, über eine eigene Facebook-Gruppe und unter dem Hashtag #EsseSchmölln luden Marlene Hofmann und Franziska Huberty vom Museum dazu ein, persönliche Erinnerungen an das Kulturhaus zu teilen. Und noch immer werden solche Erinnerungen in vielerlei Form bei ihnen abgegeben, erzählt Hofmann.

Es ist nicht nur die Geschichte der „Esse“, die sich in Posterstein erleben lässt. „Es ist auch einen Teil der Kulturgeschichte der DDR“, sagt Franziska Huberty. „Es zeigt den Alltag.“ Unter anderem in der Mode und der Musik. Ausgestellt sind auch einige Kleidungsstücke aus dieser Zeit. Franziska Huberty zeigt ein Kleid aus buntem Stoff. „Malimo ist das“, erklärt sie. Ein Stoff der DDR. Auf einer Vitrine liegen Autogrammkarten verschiedenster Musiker. Einige unbekannt, andere noch heute unterwegs. Der Name „Silly“ blitzt dort unter anderem hervor.

Damals wie heute: Die „Esse“ in den Nachrichten. Quelle: Mario Jahn

Huberty und Hofmann müssen sich immer wieder neu in die Ausstellungen einarbeiten. Für die über die „Esse“ sind die Voraussetzungen jedoch anders. Die Zeit liegt näher, die Menschen bringen ihre Erinnerungsstücke selber vorbei und erzählen die Geschichten dazu. „Man hat hier die Möglichkeit, Zeitzeugengespräche zu dokumentieren“, sagt Hofmann. Die werden auch in der Ausstellung zu hören und zu sehen sein, der eine oder andere wird wiedererkannt. Es sei schon eine sehr lokale Ausstellung, ergänzt sie. Und eine, die zum Diskurs anregen soll. „Es wäre schon schön, wenn hier die Generationen untereinander ins Gespräch kommen.“

Eine offizielle Eröffnung der Ausstellung wird es, aufgrund der Pandemie, nicht geben. Die Besucherzahlen in Posterstein sind begrenzt, es herrscht die 2G-Regelung. Doch der Besuch hat Zeit. Ab Sonntag ist die Schau zu sehen, bis zum 20. März bleiben die Erinnerungen an die Schmöllner „Esse“ in Posterstein. In der Ausstellung bleibt zudem noch Platz für weitere Stücke, die sich vielleicht noch finden werden. Im Sommer soll es eine Fortsetzung im Schmöllner Knopf- und Regionalmuseum geben. Dort jedoch nicht nur mit dem Blick auf das Vergangene, sondern auch in die Zukunft: Was fehlt ohne Kulturhaus?

Von Vanessa Gregor