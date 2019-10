Zeitreise durch die Rockgeschichte in Altenburg

Altenburg

Mal einfach so für einen Abend spontan in der Zeit um 40 oder 50 Jahre zurückspringen, das kann bei Rockkonzerten gut funktionieren. Voraussetzung dafür ist natürlich Songmaterial, das alt genug dafür ist und Bands, die dieses mit einer Leidenschaft auf die Bühne bringen, als hätten sie die Titel gerade erst geschrieben. So geschehen einmal mehr am Sonnabend in der Altenburger Music Hall beim Konzert mit Black Reunion und Purple Callas.

Erst wird heiß mit Deep Purple

Nach 2017 gab es das Paket nun zum zweiten Mal live in der Skatstadt zu erleben, und auch diesmal begaben sich auffällig viele Rockfans mit auf Zeitreise. Die Tür zum Ende der 1960er- und den wilden 1970er-Jahren stieß als erstes Purple Callas auf. Bei dem Bandnamen wenig überraschend widmen sich die Musiker dem Werk von Deep Purple, die 1968 ihre ersten Platten veröffentlichten und spätestens 1970 mit „ Deep Purple In Rock“ die Musikwelt nachhaltig prägten. Purple Callas bedienten sich natürlich aus fast allen der bisher 20 veröffentlichten Alben des britischen Rock-Originals. Dabei konnten Sänger Jean-Michel Brinksmeier, Organist Martin Zitzmann, Gitarrist Reiner Schmidt, Richard Schaeffer am Bass und Jens Nils Kuge hinter den Drumsdie proppenvolle Music Hall mit Leichtigkeit überzeugen. Für die druckvoll und gut gespielten Ohrwürmer und Evergreens gab es sodann auch den verdienten Applaus samt Zugaberufen.

Dann wirds verrückt bei Black Sabbath

Genau da anschließen wollten im Anschluss Black Reunion. Deren Set besteht aus den Songs der acht Alben, die Gesangswunder Ozzy Osbourne zwischen 1970 und 1978 mit Black Sabbath eingespielt hatte. Beinahe jedes Lied dieser Black-Sabbath-Ära hat es im Laufe der Dekaden zum Klassiker gebracht, der noch heute oft aufgelegt wird und gegenwärtig ist. Auch deshalb fallen musikalische Schwächen auf, und die gab es in Altenburg streckenweise beim Gesang.

Black-Reunion-Sänger „Maysche“ tat sich an desem Abend schwer mit der Kopfstimme. Im großen und ganzen intonierte er lediglich mit der Bruststimme, wodurch die typischen Höhen im Gesang weitgehend verloren gingen. Nun ist „Maysche“ alles andere als ein Stümper, er verkörpert den Ozzy nahezu perfekt bis hin zur Bühnen-Performance. Nichtsdestotrotz, wer sich mit den Großen einlässt, der darf den großen Vergleich nicht scheuen, zumal auch das Original live nicht immer singt wie auf Platte.

Anders „Maysches“ Mitmusikanten, allen voran „Franky Lupodi“, der sich an der Gitarre als Tony Iommi versucht und dabei sehr gut aussieht. Was nicht heißt seine Kollegen „ Holly Feezer“ am Bass und „ Guy Damage“ hinterm Schlagzeug können dabei nicht mithalten. Im Gegenteil, und so schafft es die Band letztlich mit einem guten Eindruck aus dem Rampenlicht zu treten und ihr Publikum zurück im Hier und Heute in die rabenschwarze Nacht zu entlassen.

Von Jörg Reuter