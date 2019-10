Zerstörungswerk einer Ministerin leitet Schelditz-Sanierung ein

Rositz

An einem grauen Novembertag 2013 saß Anja Siegesmund in einer Gartenlaube in Schelditz und sprach mit Mitgliedern der örtlichen Bürgerinitiative über die Verseuchung des Ortsteils mit dem hochgiftigen Benzol. Ein Jahr später wurde die Grünen-Politikerin Thüringens Umweltministerin und kümmerte sich seitdem um die Sanierung des Rositzer Ortsteils, die nun begann.

Mit gemischten Gefühlen, aber guter Laune stieg die 42-Jährige am Freitag in einen Bagger, rüttelte und kratzte unter lautem Getöse und Anleitung an einem alten HO-Gebäude. Als dieses Haus Anfang der 60er-Jahre errichtet wurde, ahnten die Bauleute aufgrund des blauschimmernden Baugrundes, dass da etwas Ungutes aus der Tiefe kommt. Seit dem Anstieg des Grundwassers Anfang des Jahrtausends brach sich die giftige Brühe dann richtig Bahn.

Damit soll nun Schluss sein. Dem von Siegesmund eingeleitetem Abriss der HO sollen 2020 weitere kontaminierte Gebäude, wie der große Block der Wohnbau Rositz, folgen. Parallel dazu werden zwei aufwendige Planfeststellungsverfahren vorangetrieben. Mit diesen wird die Errichtung einer großflächigen Grundwasserreinigung mittels Bodenfiltern und Drainagen, die Anhebung der Talstraße, die Verlegung des Gerstenbachs und der Bau einer Anlage vorangetrieben, mit der das aufgefangene verseuchte Grundwasser gereinigt und in den Bach geleitet wird. Wie die Reinigung funktionieren könnte und wie groß sie dimensioniert sein muss, wurde seit März 2017 mittels eines Pilotverfahrens getestet. Diese Ergebnisse lägen jetzt vor, hieß es.

Anja Siegesmund freut sich mit Lothar Schumann (l.) von der Bürgerinitiative und Bürgermeister Steffen Stange (M.) über den Sanierungsstart. Quelle: Mario Jahn

Wann konkret mit dem Bau der Anlagen begonnen wird, stand beim Ministerinnen-Termin nicht fest. Bekanntgegeben wurde nur, dass das Gesamtprojekt 2024 abgeschlossen sein soll. Doch auch dieser Termin ist mit Vorsicht zu genießen. Denn als die Pläne und das Finanzierungsmodell Anfang 2018 erstmals vorgestellt wurden, hieß es, dass 2022 alles vollendet sein solle.

Elf Gebäude in der Talstraße bleiben nutzbar, in denen entweder die Keller verfüllt oder diese mit einer Betonwanne vor eindringendem Wasser geschützt werden. Sechs Einfamilienhäuser müssen abgerissen werden. Bis Ende des Jahres sollen dafür angemessene Entschädigungen gezahlt werden, kündigte Siegesmund an.

Stange erinnert an Bombenangriff

Von den Kosten in Höhe von 13 Millionen Euro übernimmt Thüringen 7,8 und die dem Bund gehörende Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) 5,2 Millionen Euro. LMBV-Vertreterin Grit Uhlig bezeichnete das Schelditzer Umweltproblem am Freitag als die größte und komplizierteste Altlast in Thüringen. Und der Rositzer Bürgermeister ordnete sie gar als eine der größten der gesamten Bundesrepublik ein. Steffen Stange (parteilos) erinnerte allerdings auch an den Ausgangspunkt der Verseuchung. Auslöser war am 14. Februar 1945 ein massives Bombardement von Rositz und insbesondere der damaligen Ölveredlungsanlagen der Deutschen Erdöl AG durch alliierte Verbände. Dabei wurden mehrere Großtanks zerstört. Schätzungsweise eine halbe Million Kubikmeter Kraftstoffe sickerten dabei ins Erdreich ein.

Von Jens Rosenkranz