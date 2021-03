Altenburg/Gera

Das Gericht sucht Ursti Schraubendreher, als Zeuge einer Straftat, die auch im Zusammenhang mit einem Mord in der Altenburger Pappelstraße im Februar 2020 stehen könnte. Das war die Ausgangslage am 10. März. Der Vorsitzende Richter der 9. Strafkammer am Landgericht, Harald Tscherner, beauftragte an diesem Tag die Staatsanwaltschaft, Ursti zu suchen und zu finden.

Bis zum Mittwoch dieser Woche gelang das nicht, wie Tscherner konstatierte. Doch er bekam Hilfe. Der als Zeuge vorgeladene Rico D. aus Altenburg wusste auf Anhieb, wer Ursti ist und gab dessen Identität sofort preis. Und D. hatte noch mehr zu berichten, was sich am 16. Februar 2020 in einem als Punker-Café bekannten Jugendklub Auf den Röhren in Altenburg zugetragen hat. Denn er kennt auch Sven N. sehr gut, der nicht nur Angeklagter wegen Mordes an einem 52-Jährigen in der Pappelstraße ist, sondern auch wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht steht, zu der es vier Tage nach der Tötung eines 52-Jährigen gekommen sein soll.

Fehlt jemand auf der Anklagebank?

Nach der Schilderung von D. hat im Punker-Café nicht nur Sven N. auf Christian M. eingeprügelt, sondern vor allem Ursti. Er habe gezielte und massive Tritte gegen den Kopf des Opfers geführt. Laut Staatsanwaltschaft waren vor allem diese geeignet, lebensgefährliche Verletzungen zu verursachen. Mit dieser Aussage ist klar, dass sich neben N. eigentlich nun auch Ursti für die gefährliche Körperverletzung verantworten muss. Und das sagte auch Zeuge D.: Ursti „hätte sich ja auch mal gerade machen können“ und Sven. N. nicht allein auf der Anklagebank sitzen lassen sollen. Noch immer ist unklar, warum es zu dieser Schlägerei kam. Nach Sven Ns. Schilderung soll ihn M. beleidigt und das Lokal nicht verlassen haben, als er ihn dazu aufgefordert hatte.

Das Opfer ist ein Paradiesvogel

Doch es könnte auch ein ganz anderes Motiv geben. Denn Ursti wurde von D. als „verkappter Fascho“ bezeichnet, der im Jugendclub, der Sitz eines alternativen Jugendprojektes ist, schon mal den Hitlergruß gezeigt habe. Das Opfer bezeichnete der Zeuge als Paradiesvogel. Einen solchen Namen bekommt in der Szene meist jemand, der in seiner Umgebung durch ungewöhnliche Ideen, unangepasste Lebensweise und durch ausgefallene Kleidung auffällt.

Sven N. (2.v.l.) und Toni S. (2.v.r.) stehen wegen Mord vor Gericht, Sven N. auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Quelle: Jens Rosenkranz

Auch im Mordprozess werden vom Gericht mehr und mehr politische Motive hinterfragt, so insbesondere bei Sven N., der sich wegen einer Reichskriegsflagge auf seinem Handy Fragen nach seiner Orientierung stellen lassen musste, sich aber als politisch desinteressiert bezeichnete. Offenbar reicht dem Gericht als Motivlage für den Mord an einem 52-Jährigen in der Pappelstraße nicht aus, wonach dieser wegen seiner erbetenen sexuellen Leistungen gegen Geld die beiden Angeklagten derart in Rage versetzte, dass beide ihn dann umbrachten. Als die Begriffe Kinderficker oder -schänder Einzug ins Prozess-Vokabular hielten, fragte das Gericht schließlich vor allem Sven N., was mit solchen Leuten geschehen müsse – mit dem Verweis, dass manche ja die Todesstrafe dafür forderten. „Davon halte ich nichts“, betonte Sven N.. Dass man sie wegsperren sollte, aber schon.

Donner und Blitze in seinen Augen

Womöglich hilft ja nun der als halber Nazi beschriebene Ursti als Zeuge weiter, wie der Umgang im Altenburger Szene-Café zu bewerten ist und so Rückschlüsse auf politische Motive bei der Körperverletzung und womöglich sogar beim Mord gezogen werden könnten.

Für den Zeugen D. gibt es diese nicht. Er erlebte den Angeklagten Sven N. kurz nach der Schlägerei stattdessen als jemanden, der mit seinem Messer „unbedingt was machen“ wollte und „sich sehr mächtig fühlte“. D. erschrak, als er den Angeklagten mit der Klinge in der Hand auf der Couch stehen sah. Denn er hatte „Donner und Blitze in seinen Augen.“

Von Jens Rosenkranz