Endlich wieder offen: Zu Pfingsten zieht Leben in den Quellenhof in Garbisdorf

Garbisdorf

Auf dem Quellenhof in Garbisdorf ist es derzeit ruhiger als normalerweise um diese Jahreszeit. Normalerweise wäre in diesen Tagen das 20. Göpfersdorfer Holzbildhauerpleinair im vollen Gange, würden Künstler vor den Augen des Publikums aus mächtigen Eichenstämmen eindrucksvolle Arbeiten entstehen lassen. Doch Corona hat in diesem Jahr mit Normalität gründlich aufgeräumt.

„Es wäre weder für die Künstler noch für das Publikum befriedigend gewesen, das Pleinair unter Hygieneauflagen stattfinden zu lassen“, erklärt Susann Schatz vom Heimatverein Göpfersdorf die Absage. „Doch es wird alles nachgeholt, was jetzt nicht möglich ist“, versichert die Vereinsvorsitzende. „Das nächste Pleinair findet vom 14. bis 29. Mai 2021 statt – mit denselben Künstlern, die sich für dieses Jahr angekündigt hatten.“ Und auch die Eichenstämme, die für sie schon bereitlagen, sollen reserviert bleiben. Sie werden an den Schnittstellen versiegelt und eingelagert.

Anzeige

Coronakonformes Open-Air-Konzert am 27. Juni

Abgesagt werden musste bekanntermaßen auch das im Juni geplante Garbisdorfer Vogelschießen. Hunderte Gäste im Festtrubel – derzeit undenkbar. Das Konzert mit Marek Arnold und Manuel Schmid am 27. Juni soll aber als coronakonformes Open-Air-Konzert stattfinden.

Weitere LVZ+ Artikel

Pfeile auf dem Boden leiten die Besucher coronakonform durch die Ausstellung im Quellenhof. Quelle: Heimatverein Göpfersdorf

Trotzdem bleibt der Quellenhof auch in Zeiten wie diesen nicht verwaist. „Zu Pfingsten“, sagt Günter Lichtenstein vom Heimatverein, „wollen wir unseren Quellenhof unter Beachtung der geltenden hygienischen Auflagen bescheiden für unsere Gäste wieder öffnen.“ Das im vergangenen Jahr eröffnete Heimatmuseum und die Galerie können am Pfingstsonntag und Pfingstmontag von 14 bis 18 Uhr wieder besichtigt werden. Damit öffnet erstmals auch die Ausstellung aus Anlass des 300. Geburtstages des Lügenbarons Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen. „Die Vernissage holen wir später nach“, stellt Susann Schatz in Aussicht. „Und um für die vergangene entbehrungsreiche Zeit etwas zu trösten“, fügt Günter Lichtenstein an, „halten wir für unsere Gäste frische Bratwurst und Flaschenbier bereit.“

Von Kay Würker