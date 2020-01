Altenburg

Die recht voreiligen Silvesterfreuden eines 25-Jährigen haben in Altenburg-Südost einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der junge Mann hatte bereits am 30. Dezember in der Käthe-Kollwitz-Straße eine Rakete steigen lassen – mehrere Passantinnen sprachen ihn kritisierend auf sein Verhalten an, berichtete am Donnerstag die Polizei. Der Wortwechsel mündete in gegenseitige Beleidigungsäußerungen. Dem folgte ein aufgeheiztes Wortgefecht zwischen dem 25-Jährigen und einem hinzueilenden 18-Jährigen, das schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Der 25-Jährige setzte dabei ein Schlagwerkzeug ein und flüchtete. Er konnte im Zuge einer Fahndung gestellt werden.

Von OVZ