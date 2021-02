Zu viel Raserei: So weit sind Altenburgs Blitzerpläne

Altenburg/Erfurt

Autofahrer in Altenburg können vorerst aufatmen. Zumindest jene mit einem Hang zum Bleifuß. Denn es wird noch etwas dauern, bis die Skatstadt ihre Pläne, selbst auf die Jagd nach Rasern zu gehen, in die Tat umsetzt. Warum es auch knapp zwei Jahre nach der Ankündigung von Oberbürgermeister André Neumann (CDU) noch immer nicht in Verwaltungsregie an Altenburgs Straßenrändern blitzt, hat vor allem einen Grund: Das Rathaus kommt nicht aus dem Knick.

Polizei: Stadt hat bisher keinen Kontakt aufgenommen

Das generelle Einvernehmen mit der Landespolizeidirektion (LPD) zur Tempokontrolle müsse noch hergestellt und zudem einzelne Messstellen abgestimmt werden, sagte der zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) zum Stand der Dinge. Allerdings hatte die Stadt schon Anfang 2020 mitgeteilt, dass das Abstimmungsverfahren mit der LPD bereits laufe.

Thüringens oberste Polizeidienstelle in Erfurt weiß davon jedenfalls nichts. Es gebe lediglich die Information des Innenministeriums „aus dem Mai 2019“, dass Altenburg bezüglich seiner Blitzer-Pläne angefragt habe, erklärte eine LPD-Sprecherin auf LVZ-Nachfrage. Daraufhin habe das Rathaus „eine Antwort mit entsprechenden Verfahrenshinweisen“ erhalten. „Zu einer anschließenden weiterführenden Kontaktaufnahme mit der LPD kam es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht.“

Genehmigungsverfahren dauert mindestens zwei Wochen

Die Mitarbeiter des Vollzugsdienst brauchen – wie hier in Grimma – auch in Altenburg eine Schulung, um rechtssicher Geschwindigkeitskontrollen durchführen zu können. Quelle: Thomas Kube

Laut LPD sind drei Schritte nötig, damit eine Kommune selbst blitzen darf: eine prinzipielle Vereinbarung mit der Polizei, die Mitteilung über den geplanten Standort, der dann geprüft und genehmigt wird, wenn es dort gehäuft zu Unfällen kommt oder diese Schwerpunkte anderer Verstöße sind. „Die Schritte eins und zwei können zusammengefasst erfolgen“, so die Polizeisprecherin. „Je nach Umfang des Verfahrens, Qualität der Zuarbeit und der Bearbeitungsdauer des Gesamtverfahrens kann dieses in sehr zügigen Fällen nach vierzehn Tagen abgeschlossen werden.“ Unter Umständen könne es aber „auch mehrere Wochen in Anspruch nehmen“.

Ordnungsamtsmitarbeiter brauchen noch Schulung

Allerdings gelten gerade die Standorte der Blitzer als Streitpunkt zwischen Polizei und Kommunen. Aber selbst wenn die Altenburger Stadtverwaltung das Verfahren nun schnellstmöglich hinbekäme, dauert es noch Monate, bis es tatsächlich blitzt, wenn jemand zu schnell fährt. Denn die ein bis zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts, die laut Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) dafür vorgesehen sind, brauchen noch eine entsprechende Schulung. Und die gibt es für die Überwachung des fließenden Verkehrs nur am Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen.

„Wir werden uns das neu anschauen und zügig entscheiden“, erklärte Rosenfeld. Zugleich wies er darauf hin, dass eine erst Ende des Jahres besetzte sechste Stelle im Vollzugsdienst wegen einer Kündigung nun nachbesetzt werden müsse. Diese und eine weitere Stelle seien schon wieder ausgeschrieben. „Wir bleiben dran und ich bin optimistisch, dass wir sie schnell neu besetzen können.“

Mobiler Miet-Blitzer weiter Favorit gegen Raserei

Fest steht dagegen schon seit letztem Jahr, dass die Skatstadt aus Kostengründen keinen eigenen Blitzer anschaffen wird, sondern sich stattdessen der Dienste eines mobilen Miet-Geräts einer Spezialfirma bedienen will. Geschehen solle das „bei Bedarf“, wie Rosenfeld erklärte. Zudem werde ein Vollzugsbediensteter die ganze Zeit bei der Radar-Kontrolle dabei sein, weil es sich dabei um eine „hoheitliche Aufgabe“ handelt. Favorisierte Gefahrenstellen der Stadt für Radar-Kontrollen seien etwa die Bereiche rings um Schulen, wie in der Breitscheid-Straße oder Lindenaustraße, aber etwa auch die Külz-Straße.

Dass in der Skatstadt durchaus Handlungsbedarf bei der Verkehrssicherheit besteht, hatte OB Neumann vor knapp einem Jahr mit eigenen Erfahrungen untermauert. So werde vor allem an Wochenenden und nachts „selbst in engsten Gassen“ gerast, sagte er damals und bezeichnete die finanziellen Einnahmen aus den Geschwindigkeitskontrollen als „schönen Nebeneffekt“. Hauptsächlich gehe es um Sicherheit. „Die Raserei ist eine Katastrophe!“ Das nahmen ihm einige freilich nicht ab und kritisierten die Blitzer-Pläne deswegen.

Von Thomas Haegeler