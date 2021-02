Abstandsregeln können in zu engen Räumen und Gängen nicht eingehalten werden und die Garderobe sei ungünstig platziert. Das alles fördere Kontakte im Impfzentrum in Schmölln, anstatt sie zu vermeiden. So lauten Kritiken von Bürgern, die dort waren. Dazu äußert sich nun der Betreiber der Impfstelle des Kreises.