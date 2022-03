Treben

„Der Bus stand auf einmal da“, sagt Klaus Hermann. „Wie vom Himmel gefallen.“ Trebens Bürgermeister (CDU) wusste zwar seit Freitag, dass ein Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine an der Alten Mälzerei in Treben ankommen sollte, aber anstatt eines Anrufs zur Vorwarnung steht am Dienstag um kurz nach zwölf das Fahrzeug unvermittelt auf dem Innenhof. Zwei Helfer und eine Helferin von der Caritas und weitere Unterstützer sind im Handumdrehen alarmiert, auch Landrat Uwe Melzer (CDU) kommt als in Serbitz Wohnender zur Begrüßung.

Geordnetes Gewusel in der Alten Mälzerei

Hermann selbst ist am Dienstag schon ab 8 Uhr in der Breiten Straße, überwacht den Aufbau und Anschluss der Duschcontainer hinter dem gelben Veranstaltungsgebäude und koordiniert das Aufstellen der Feldbetten, die er sich aus Ponitz geliehen hat. Nicht einmal zwei Stunden nach Ankunft der 45 Frauen, Männer und Kinder herrscht ein geordnetes Gewusel auf den verschiedenen Etagen.

Landrat Uwe Melzer inspiziert die neu aufgestellten Duschcontainer. Quelle: Mario Jahn

Betritt man die Alte Mälzerei, schlägt einem der Geruch von Pizza entgegen. „Wir haben jetzt zum Mittag erst einmal Nudeln und Pizza aus Borna organisiert, nach dem die Stausee-Gaststätte aus Krankheitsgründen ausgefallen war“, erzählt Hermann. „Jetzt haben alle etwas im Magen und können sich einrichten.“ Und tatsächlich: Viele der Feldbetten sind schon bezogen, in Familiengrüppchen aufgestellt und strahlen eine ruhige Gemütlichkeit aus. Einige der Kinder diskutieren noch, welcher Schlafplatz ihnen besser gefällt.

Klaus Hermann hat das Mittagessen vorgeschossen

BVB-Fanbettwäsche liegt neben blau gestreifter und bunter mit Herzchen-Print. „Decken, Kopfkissen und Bettwäsche – das kam alles nach unserem Spendenaufruf aus der Bevölkerung.“ Hermann lässt seinen Blick schweifen. Er strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Hier packt er kurz an, nickt dort aufmunternd. Das Mittagessen hat er kurzerhand vorgeschossen und will sich die Ausgaben vom Landratsamt zurückholen.

Pizza für alle: Bertram Schröder, Gerstenbergs Bürgermeister, hilft beim Verteilen des Mittagessens. Quelle: Mario Jahn

Die zwei großen Säle auf zwei Etagen nehmen den Löwenanteil der Betten auf. Auf kleinere Zimmer verteilen sich weitere Familien. So auch eine komplette Familie aus Kiew samt Großeltern aus der Region Rovenski. Am 17. März haben Maxim und Rasma Kiew mit ihren drei Kindern Ramina, Renat und David verlassen. Rasmas Eltern Viktor und Vera sind mit ihnen geflohen. Trampenderweise sind sie über Warschau nach Berlin gefahren und wurden von dort in Bussen weiter geschickt: nach Nürnberg und dann zurück in den Osten, nach Leipzig.

Vera aus Rovenski: „Ich weine jeden Tag“

Dort waren sie zehn Tage, bis sie in den Bus nach Eilenburg und schließlich Treben gesetzt wurden, erzählt Mutter Rasma. Auf die Frage, wie es ihnen geht, sagt Oma Vera ernst: „Ich weine jeden Tag.“ Doch sie schiebt hinterher: „Aber hier fühlen wir uns angekommen.“ Und der Rest ihrer Familie nickt bekräftigend. Vater Maxim sagt: „Ich will hier eine Arbeit finden, die Sprache lernen. Und ich will es meinen Kindern ermöglichen, sich weiter zu entwickeln.“ Ramina und David sind 9 und 12 Jahre alt und gingen in Kiew schon auf die Schule. Und auch Oma Vera will in Altenburg arbeiten: „In der Ukraine habe ich bei der Stadtreinigung gearbeitet. Das möchte ich auch hier machen.“

Die ganze Familie ist aus der Ukraine geflohen. Von links: Oma Vera, Opa Viktor, Rasma mit Tochter Ramina und Vater Maxim mit dem kleinen Renat und dem 12-jährigen David. Quelle: Mario Jahn

Binnen einer Woche sollen sie in Wohnungen umziehen

Immer wieder bedanken sie sich mit strahlenden Augen für die Unterstützung, für die Hilfe. Betonen ihre Dankbarkeit immer wieder bei Ayfac Ismailova von der Caritas, die in diesen Tagen zusätzlich zu ihrer organisatorischen Arbeit viel übersetzt, während sie die Daten der Neuankömmlinge für die Ersterfassung aufnimmt. An diesem Mittwoch wollen Mitarbeiter der Kreisverwaltung den Geflüchteten dabei helfen, die entsprechenden Anträge für Leistungen auszufüllen.

Ayfac Ismailova (M.) hilft bei der Erstaufnahme der Personalien der Flüchtlinge. Quelle: Mario Jahn

„Unser Ziel ist es, alle Flüchtlinge, die hier bei uns bleiben möchten, möglichst binnen einer Woche in Wohnungen unterzubringen“, sagte Landrat Melzer bei der Begrüßung. Wohnungen sind in Treben und Serbitz laut Bürgermeister Hermann vorhanden, einzig an der Möblierung hake es noch. Aber da muss er nach einer kurzen Pause im Freien auch schon wieder hinein. Er will der unfreiwilligen Wohngemeinschaft noch erklären, wie das mit der Mülltrennung funktioniert.

Von Katharina Stork