Zusage gebrochen: Flugplatzchef hintergeht Landrat ein weiteres Mal

Altenburg

Darf der Chef eines kreiseigenen Betriebes im Altenburger Land machen, was er will? Kann er Zusagen beharrlich negieren? Frank Hartmann, der Geschäftsführer der Flugplatz Altenburg-Nobitz (FAN) GmbH, scheint für sich diese Fragen klar in seinem Sinne zu beantworten. Zum wiederholten Male hat er Landrat Uwe Melzer ( CDU) hintergangen, der Aufsichtsratsvorsitzender der FAN ist.

Ausgangspunkt war zunächst eine Strafanzeige Hartmanns im Februar 2019 gegen einen Redakteur der Osterländer Volkszeitung wegen Verleumdung, die er ohne Wissen des Landrats gestellt hatte, und, wie sich herausstellte, auch gegen dessen Absicht.

Zwei Treffen im März

Melzer befürchtete wegen dieses Alleingangs einen Imageschaden für Flugplatz und Landkreis. Bei einem Treffen mit Hartmann und Melzer am 8. März wurde deshalb vereinbart, dass der Flugplatzchef seine Anzeige zurückzieht. Im Gegenzug erklärte sich die OVZ bereit, über beide Vorgänge, also Anzeige und Zurücknahme, nicht zu berichten. Anlass für diese Anzeige war die Berichterstattung der OVZ über die umstritteneEntlassung von Hartmanns Vorgänger Jürgen Grahmann und dessen Anzeige gegen den Windischleubaer Architekten Jan Godtswegen Falschaussage. Weitere Themen warenlaute Kunstflüge und angeordnete Baumfällungen, ohne die die Funktionsfähigkeit des Instrumentenlandesystems angeblich gefährdet wäre(OVZ berichtete).

Beschwerde beim Deutschen Presserat

Allerdings hatte Hartmann nicht nur Strafanzeige gestellt, sondern sich wegen der gleichen Vorwürfe auch beim Deutschen Presserat beschwert. Deswegen fand am 27. März ein zweites Treffen im Beisein des Landrates statt. Aufgrund der Übereinkunft vom 8. März stimmte Hartmann zu, dass er auch die Beschwerde zurücknimmt. Allerdings hielt der Flugplatzchef diese Zusage nicht ein.

Auch Melzer hielt sich nicht an seine Ankündigung, wonach er Gespräche mit den von Baumfällungen betroffenen Bürgern öffentlich durchführen werde, damit die OVZ darüber berichten kann. Aus diesen Gründen sieht sich nun auch die OVZ nicht mehr an die Absprachen gebunden und berichtet nun über diese Vorgänge.

Staatsanwalt stellt Verfahren ein

In der erstgenannten Sache stellte die Staatsanwaltschaft Gera am 28. März das Ermittlungsverfahren ein. Hartmann hatte der OVZ vorgeworfen, in einem Kommentar unwahre, ehrenrührige Behauptungen gegen ihn aufgestellt zu haben. Denn obwohl Hartmann die Anzeige zurückzog, prüfte die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe und stellte fest, dass der Kommentar „weder den Tatbestand der Verleumdung noch der üblen Nachrede oder der Beleidigung“ erfülle.

Zu gleichen Ergebnissen kam der Presserat. Im Schreiben vom 5. Juli teilte er mit, „dass ein Verstoß gegen den Pressekodex nicht vorliegt“. Geprüft wurde, ob die OVZ ihre Sorgfaltspflicht verletzt, die Unschuldsvermutung nicht eingehalten, eine Vorverurteilung vorgenommen oder falsche Tatsachen behauptet habe. All dies wurde verneint.

Hinter Melzers Rücken agiert

Mit seiner nicht eingehaltenen Zusage hintergeht Hartmann den Landrat ein weiteres Mal. So wurde bereits hinter Melzers Rücken unter Mitwirkung und auf Drängen des Flugplatzchefs von der OVZ verlangt, eine Erklärung abzudrucken, was Melzer zuvor strikt untersagt hatte (die OVZ berichtete). Zudem verschickte Hartmann mehrere Schreiben an den LVZ-Chefredakteur, in denen disziplinarische Maßnahmen gegen einzelne OVZ-Redakteure gefordert und versucht wurde, in die Berichterstattung einzugreifen, bis hin zu einer in Aussicht gestellten Klage. Dabei behauptete Hartmann, dass all seine Handlungen mit dem Aufsichtsrat abgestimmt worden seien und betonte, dass der Chef dieses Gremiums Melzer ist. Der Landrat kannte diese Schreiben aber gar nicht und zeigte sich von ihnen im Nachgang geschockt.

Landrat sieht Image-Schaden

Auch Hartmanns Behauptung, dass die umstrittenen Briefe an die Grundstücksbesitzbesitzer wegen der Baumfällungen mit dem Aufsichtsrat abgestimmt waren, stimmte nicht. Darüber und über die damit verbundenen Probleme habe der Flugplatz-Chef erst im Nachgang informiert, erklärte Melzer und bezeichnete dies als eine Katastrophe.

Bezogen auf alle Vorgänge im Zusammenhang mit dem Flugplatz kündigte Melzer an, mit Hartmann zu reden und ihm deutlich zu machen, „dass es so nicht geht. Durch solche Vorkommnisse kommen wir nicht weiter.“

Von ovz