Das Theater Altenburg Gera kann erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. In den vergangenen zwölf Monaten besuchten rund 156 500 Zuschauer die Veranstaltungen und Gastspiele, teilt das Theater mit.

Premieren, Konzerte und Projekte

Auch in den Vorjahren 2017 und 2018 waren es schon knapp über 150 000 Besucher. Die Anzahl der Veranstaltungen war 2019 mit 879 etwas höher als 2018. Die Auslastung lag zwar mit 76 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr, dennoch konnte der seit Jahren zu verzeichnende Trend steigender Zuschauerzahlen fortgesetzt werden, heißt es weiter. Diese Entwicklung sei umso erfreulicher, da sie dokumentiert, wie gut bereits die Ersatzspielstätten Theaterzelt, Brüderkirche und Logenhaus seit der sanierungsbedingten Schließung des Theatergebäudes in Altenburg im Sommer 2019 angenommen werden.

Fast 40 Premieren in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Puppentheater wurden 2019 am Theater Altenburg Gera präsentiert sowie knapp 130 Konzerte, bei denen teils auch außerhalb des Theaters gespielt wurde. Auch zahlreiche Veranstaltungen und Projekte mit Kindern, Jugendlichen und Laien unter anderem im pädagogischen Bereich sind nach wie vor fester Bestandteil im Angebot des Zwei-Städte-Theaters.

Ballettfestwoche und erfolgreiche Koproduktion

Künstlerisch gab es im Jahr 2019 viele Höhepunkte, die beim Publikum für Begeisterung sorgten und medial eine große Resonanz erfahren haben. Im Frühjahr fand in Gera die Ballettfestwoche mit internationalen Gastspielen und eigenen Produktionen statt. Das Thüringer Staatsballett setzte auch die Kooperation mit dem Theater Erfurt fort und präsentierte dort „Giselle“.

„Clowns" setzte ein Ausrufezeichen der Spielzeit. Quelle: Ronny Ristok

Im Februar kamen Schauspieler des Theatrul National „Marin Sorescu“ Craiova nach Altenburg um das Gemeinschaftsprojekt „Clowns“ mit Kollegen aus Altenburg/ Gera zu erarbeiten. Das daraus entstandene „physical theatre“ wurde im März in Altenburg und im Juni in Craiova, Rumänien gezeigt.

Preise und Jubiläen

Im März kam Mieczysław Weinbergs Oper „Die Passagierin“ in der Regie von Generalintendant Kay Kuntze zur Premiere, welche im Herbst für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert wurde. Mit dem Götz-Friedrich-Studiopreis wurde Kai Anne Schuhmachers Inszenierung der Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis“ gewürdigt.

Die Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis“ brachte dem Theater den renommierten Götz-Friedrich-Studiopreis ein. Quelle: Ronny Ristok

Das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus wurde mit Kooperationsprojekten und Gastspielen gefeiert. Im Puppentheater Gera gab es zum 90-jährigen Bestehen ein dreitägiges Festival rund um die vielfältige Welt des Figurentheaters mit Figurenparade durch die Stadt, hochkarätigen Gästen, Mitmachaktionen und Überraschungen.

Open-Air-Konzerte und Spektakel

In den Open-Air-Konzerten im Sommer verzauberten Dominique Horwitz und Vasiliki Roussi das Publikum mit Chansons von Édith Piaf und Jacques Brel. Zum Spielzeitende in Altenburg und zum Spielzeitbeginn in Gera stellte das Theaterspektakel „Untergang der Titanic“ mit insgesamt 19 ausverkauften Vorstellungen einen Rekord auf.

Für den „Untergang der Titanic“ wurde das gesamte Theater zur Bühne. Zuschauer betraten das „Schiff“ über eine Rampe vor dem Hauptportal. Quelle: Mario Jahn

Im Herbst folgten in der Reihe „Zukunftsmusik ostwärts“ thematische Konzerte in Gera und Altenburg, eine Gastspielreise des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera nach Rumänien und ein großes Städtepartnerschaftskonzert zusammen mit der Banater Philharmonie Temeswar im Kultur- und Kongresszentrum Gera.

Das Thüringer Staatsballett sorgte nicht nur in der Heimat für volle Häuser sondern präsentierte sich Ende des Jahres auch auf Gastspielreise in China.

2019 änderte die Firma zudem ihren Namen von TPT Theater und Philharmonie Thüringen GmbH zu Theater Altenburg Gera gGmbH.

Die vergangenen Theaterjahre in Zahlen Gesamtbesucher inkl. Gastspiele 2017: 50 269 Gesamtbesucher inkl. Gastspiele 2018: 50 391 Gesamtbesucher inkl. Gastspiele 2019: 56 602 Veranstaltungen und Vorstellungen 2017: 05 Veranstaltungen und Vorstellungen 2018: 862 Veranstaltungen und Vorstellungen 2019: 879 Auslastung 2017: 78,63 Prozent Auslastung 2018: 79,22 Prozent Auslastung 2019: 76,24 Prozent Quelle: Theater

