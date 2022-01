Starkenberg/Nobitz/Wilchwitz

4000 Grundstücksbesitzer im Altenburger Land erhielten im Dezember vergangenen Jahres Post vom ZAL. Der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung erhebt Beiträge für Abwasser in seinem Verbandsgebiet. Betroffen sind Ortschaften mit maximal 200 Einwohnern. Dort sieht das Thüringer Wassergesetz künftig keinen Anschluss an eine zentrale Kläranlage vor. Mehr als 2000 Betroffene sind gegen den Beitragsbescheid des ZAL in Widerspruch gegangen, teilt der Verband auf OVZ-Nachfrage mit.

Familie will sich Hilfe vom Anwalt suchen

Auch Familie Kohl aus Posa wehrt sich dagegen, zur Kasse gebeten zu werden. Der kleine Starkenberger Ortsteil mit seinen rund 33 Einwohnern wird nicht an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen und hat damit laut ZAL die Ausbaustufe erreicht. Für Kläranlagenbesitzer fallen somit einmalige Beiträge an. Anke und Torsten Kohl haben 1374 Euro zu zahlen und dagegen sofort Widerspruch eingelegt. Ihnen stößt auf, dass der Beitrag laut Zweckverband „zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung beziehungsweise Anschaffung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des ZAL“ erhoben wird. Und das, obwohl in Posa nichts in dieser Richtung geschehe, wie Familie Kohl sagt. „Bei uns in der Ortschaft passiert nichts. Wir werden auch in den nächsten zehn Jahren nicht angeschlossen. Deshalb sehen wir nicht ein, warum wir bezahlen müssen“, erzählt Anke Kohl. Sie möchte nichts mitfinanzieren müssen, von dem in Posa niemand etwas habe.

Beitrag bemisst sich an Grundstücksgröße

Es seien noch mehr Posaer in Widerspruch gegangen, berichtet die 57-Jährige weiter. Kohls wollen sich zudem anwaltliche Hilfe holen. Einen Termin für ein Vorgespräch mit einem Altenburger Anwalt gibt es bereits. Man wolle erst mal ausloten, was überhaupt machbar ist. Der sehr hohe Beitrag für Familie Kohl hängt mit der Größe des Grundstückes von 3000 Quadratmetern zusammen. Für die Posaer ist das ein weiterer unverständlicher Punkt im ZAL-Bescheid. Anke und Torsten Kohl bewohnen ihr Haus Baujahr 1927 nur zu zweit und können nicht nachvollziehen, weshalb Grundstücksfläche und Geschosshöhe die Berechnungsgrundlage bilden und nicht etwa die Anzahl der Bewohner.

„Der Berechnungsmaßstab ist keine Erfindung des ZAL sondern eine Vorgabe des Landes Thüringen. Er wird von uns nur umgesetzt“, erklärt ZAL-Werkleiter Lars Merten auf Nachfrage der OVZ. Über die kürzlich erhobenen Beiträge wolle der Zweckverband anstehende Investitionen im gesamten Verbandsgebiet finanzieren. „Die einmaligen Beiträge darf man nicht verwechseln mit wiederkehrenden Gebühren“, so Lars Merten. Die Beiträge wurden Anfang der 2000er-Jahre von der Verbandsversammlung des ZAL beschlossen, die sich aus Vertretern von 20 Kommunen und ihren Ortsteilen zusammensetzt.

ZAL: Auch bei Widerspruch muss zunächst gezahlt werden

Nach Aussage von Lars Merten müsste der Zweckverband ohne die erhobenen Beiträge seine Gebühren erhöhen. Aktuell ist der ZAL bemüht, die über 2000 eingegangenen Widersprüche zügig zu bearbeiten, um anfallende Zinsen zu vermeiden. „Teilweise beruhen die Widersprüche auf Missverständnissen“, sagt Merten und erklärt, dass auch für Grundstücksbesitzer mit eigener Kläranlage und Direkteinleitung ins eigene Gewässer eine Beitragspflicht bestehe. Denn der abgepumpte Fäkalschlamm muss letztendlich in kommunalen Kläranlagen entsorgt und weiterbehandelt werden.

Lars Merten weist darauf hin, dass auch im Falle eines Widerspruches die Beiträge zunächst gezahlt werden müssen. Drei Monate habe jeder Grundstückseigentümer Zeit, dem nachzukommen. Geschehe das nicht, folge eine erste Mahnung als Erinnerung, die sich in Folge zu einem Säumniszuschlag auswachsen kann. Als allerletztes Mittel könne Nichtzahlern bei Uneinsichtigkeit die Lohnpfändung per Vollstreckung drohen. „Es wird uns immer vorgeworfen, wir würden Druck ausüben, aber wir setzen nur die Gesetze um“, sagt Werkleiter Merten. „Die Rechtsbehelfsbelehrung inklusive Folgen steht in jedem Bescheid drin.“

