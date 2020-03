Zwei Altenburgerinnen wollen mit DDR-Softeis in aller Munde sein

Altenburg

Es herrscht Geschäftigkeit in dem kleinen Ladengeschäft in der Wallstraße 3. Malern, schrauben, einräumen – es gibt noch einiges zu tun bis zur Eröffnung. Doch Jessica Burkhardt, die Inhaberin, macht sich keine Sorgen. „Seit Ende Dezember, als ich die Räume übernommen habe, haben wir viel geschafft, zusammen mit Familie, Bekannten, Freunden. Da ist die letzte Etappe kein Problem mehr.“ Am 18. März um 11 Uhr soll die Eröffnung zelebriert werden – für die „Eismarie“, den ersten Altenburger DDR-Softeis-Laden.

Eisfreezer aus dem VEB Kältetechnik

Das Herz des Geschäfts: zwei Maschinen, mindestens im Alter der Besitzerin, vermutlich älter. Sie könnten Geschichten erzählen. Von Sommern in der DDR, als Kinder und Familien vor ihnen Schlange standen, um ein Softeis zu bekommen, mit Himbeer- oder Erdbeergeschmack, Schoko-Vanille, vielleicht sogar Waldmeister. Schrankgroß sind die beiden sogenannten Eisfreezer aus dem VEB Kältetechnik Niedersachswerfen, schwer und robust. Wo sie vor über drei Jahrzehnten ihren Dienst verrichteten, ist nicht bekannt, auch nichts über die Jahre, bis sie von einem spezialisierten Händler aufgekauft und wieder flott gemacht wurden. Fakt ist aber: In der kleinen Verkaufsstelle an der Wallstraße gegenüber der Bushaltestelle, wo früher mal eine Reinigung residierte, sollen sie jetzt eine Zukunft haben.

Lang gehegter Traum

Besitzerin Jessica Burkhardt und ihre Mutter Heike Bürger erfüllen sich mit dem süßen Geschäft einen lang gehegten Traum. „Der begann schon in meiner Kindheit in Omas Garten. Dort gab es immer Softeis aus der nahen Eisdiele. Diesen ganz besonderen Geschmack habe ich nie vergessen, aber ich habe ihn später nicht mehr wiedergefunden – erst jetzt, mit den alten Maschinen, ist er wieder da“, schildert Jessica Burkhardt.

Was ist so besonders am DDR-Softeis im Vergleich zu modernem Naschwerk? Die 35-jährige Altenburgerin erklärt es mit der Konsistenz: „Das Eis ist fester und kompakter, weil weniger Luft drin ist. Nur die DDR-Maschinen lassen sich entsprechend einstellen.“ Das Eispulver beziehe sie von zwei ostdeutschen Herstellern. „Mit einem Eisfreezer produzieren wir die klassischen Geschmacksrichtungen, mit dem anderen wagen wir uns an Exotisches, zum Beispiel Kokos-Ananas oder Salted Caramel. Das Ganze in der Waffel oder tiefgekühlt zum Mitnehmen.“

Straßenverkauf mit Durchreiche

Vertrieben werde die Leckerei zunächst nur per Durchreiche im Straßenverkauf – von Heike Bürger, die dafür ihren Versicherungs-Bürojob in Gera aufgab. Die Tochter, gelernte Informatikerin, behält ihren Computerarbeitsplatz in der Skatstadt. „Wir müssen sehen, wie es anläuft. Es ist ja doch ein Experiment.“

Das Ladengeschäft, wo der Straßenverkauf einziehen soll, bekommt gerade von außen frische Farbe. Quelle: Kay Würker

Geöffnet sein soll die „Eismarie“ ab nächste Woche mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr, sonntags von 13 bis 18 Uhr. Eine Stammkundin haben die beiden Softeis-Frauen schon sicher: Jessica Burkhardts Töchterchen, knapp zwei Jahre alt. „Die wird sich freuen, da bin ich sicher.“

Von Kay Würker