Zwei Männer scheitern an Handtaschenraub am Altenburger Stadtwald

Altenburg

Zwei bisher unbekannte Männer haben am Montagabend am Rande des Altenburger Stadtwaldes zwei Frauen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Duo gegen 18.20 Uhr von hinten und versuchte der 57-Jährigen, die in Begleitung einer 82-Jährigen war, die Handtasche zu entreißen. Das klappte jedoch offenbar nicht, die beiden Männer flüchteten durch den Stadtwald in Richtung Klinikum.

Die beiden Frauen blieben unverletzt und die Unbekannten verschwunden. Denn die durch die Beamten eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Deshalb wird nun nach Zeugen gesucht. Diese können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 03447/4710) oder die Kriminalpolizeiinspektion Gera (Tel.: 0365/8234 1465) wenden.

Von OVZ