Zwei Seiten einer Medaille: Macht die Mindestlohnerhöhung den Unterschied?

Altenburg

Neues Jahr, neue Preise. Neuer Mindestlohn. Die Mindestlohnerhöhung zum neuen Jahr und die geplante Erhöhung zur Jahresmitte ist auf den ersten Blick ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nicht alle haben diesem Schritt entgegengefiebert. Vor allem die nicht, die das höhere Gehalt zahlen müssen. Verständlich. Denn während die Preise für Gas und Strom in astronomische Höhen steigen und gewisse Produktlieferungen verspätet oder noch teurer bei Unternehmen ankommen, müssen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zusätzlich mehr Ausgaben für das Gehalt ihrer Mitarbeitenden einplanen.

Die Preise steigen überall

Bei der Sache gibt es nur ein Problem: Auch die Menschen, die nun einen geringfügig höheren Stundenlohn erhalten, haben im Privatleben mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Verbraucherzentrale Thüringen hatte schon Ende 2021 mit Fällen zu tun, in denen sich die Gasrechnung ausgewählter Mieterinnen und Mieter mehr als verdoppelte. Und das soll eine Familie stemmen, wenn das Gehalt in der Stunde um ein paar Cent steigt? Die Erhöhung des Mindestlohns 2022 ist besser als nichts, keine Frage. Aber angesichts steigender Preise in so vielen Bereichen des Alltags macht sie das Kraut nicht für alle fett.

Von Katharina Stork