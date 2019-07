Ponitz

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montag gegen 9.35 Uhr wegen eines Unfalls in der Altenburger Straße im Ortsteil Guteborn. Hier war ein Skoda (Fahrerin 31) aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links in den Gegenverkehr geraten, so dass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda (Fahrer 35) kam.

Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Nachdem die beiden Fahrzeuge geborgen wurden, konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Von ovz