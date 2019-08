Schmölln/Großstechau

Zwei Verkehrsunfälle hielten Polizei und Rettungsdienste zu Wochenbeginn im Altenburger Land auf Trab.

Roller fährt auf Auto auf

Der erste Zusammenstoß ereignete sich am Montag in der Schmöllner Bergstraße. Gegen 17.25 Uhr war dort ein Rollerfahrer in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs. Auf Höhe des Aldi-Marktes bemerkte er einen vor ihm fahrenden Pkw, der verkehrsbedingt anhalten musste, offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei im Zuge der Kollision Sachschaden. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

Kollision mit Dachs

Weniger Glück hatte dagegen am frühen Dienstagmorgen ein Motorradfahrer in Großstechau. Der 56-Jährige war gegen 5.30 Uhr auf der Wildenbörtener Straße unterwegs, als plötzlich ein Dachs seinen Fahrtweg kreuzte. Der Fahrer konnte laut Polizei einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte in der Folge und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Dachs überlebte den Zusammenstoß nicht. Die Beamten haben Unfallermittlungen aufgenommen.

Von OVZ