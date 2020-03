Altenburg

An der Altenburger Ortsumfahrung hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Zwickauer Straße im Süden der Stadt war kurzzeitig voll gesperrt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Zusammenstoß gegen 7 Uhr an der Einmündung der Zwickauer Straße auf die Ortsumgehung. Ein Fordfahrer wollte mit seinem Wagen auf die Bundesstraße abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Der VW wiederum wurde gegen einen haltenden Suzuki geschleudert.

Sowohl der 51-jährige Ford-Fahrer als auch die 62-jährige Fahrerin des Suzuki wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang.

Von OVZ