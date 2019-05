Altenburg/Lucka

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht waren in der Luckaer Clara-Zetkin-Straße zwei junge Leute in Streit geraten. Eine 18-Jährige hatte sich mit einem 25-Jährigen zunächst eine verbale Auseinandersetzung geliefert, dann eskalierte die Situation: Die junge Frau wurde von ihrem Gegenüber verletzt. Dabei soll eine Bierflasche zum Einsatz gekommen sein, teilte die Polizei mit. Die Frau musste medizinisch versorgt werden. Die Beamten erfuhren erst im Nachhinein von dem Vorfall, konnten den Täter jedoch noch vor Ort ermitteln und ein Strafverfahren gegen ihn einleiten.

34-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Bereits am Vorabend des 1. Mai, am Dienstag gegen 21 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache an der Teichpromenade in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 49-Jährigen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Das hat sich gelohnt, denn wie die Beamten vor Ort feststellten, lag gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Um den anderen Mann kümmerte sich der Rettungsdienst. Er musste ins Krankenhaus, weil er von dem Kontrahenten verletzt worden war.

Von Kay Würker