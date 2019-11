Altenburg

„ Residenzschloss Altenburg. Bitte Bildschirm berühren für weitere Informationen“, steht da geschrieben. Gesagt getan – ein „Bling“ ertönt und es erscheint auf dem Display eine liebevoll gestaltete und interaktive Informationstafel. Mit weiteren leichten Berührungen kann man nun nach Lust und Laune durchs Menü klicken und scrollen.

Wer ab sofort an der Schlossauffahrt und am Marstall vorbei kommt, entdeckt die Informationsstelen, zwei Edelstahlkästen mit Bildschirm. Sie informieren Besucher über die Angebote des Schloss- und Kulturbetriebs. Berührt man mit dem Finger die Reiter Residenzschloss, Rote Spitzen, Schlossgarten und Events, kann man Wissenswertes über die Geschichte der Sehenswürdigkeiten und anstehende Veranstaltungen in Erfahrung bringen.

Schön gestaltete Nutzerführung durch die Menüpunkte

Unter „ Residenzschloss“ findet man beispielsweise eine Übersicht der Räumlichkeiten wie den Festsälen, den Herzoglichen Gemächern, der Schlosskirche, dem Spielkartenmuseum, dem Hausmannsturm und dem Flaschenturm. Außerdem können Öffnungszeiten und Preise nachgelesen werden. Auch über verschiedene Rundgänge und Führungen findet man Informationen. Alle Menüpunkte sind mit schönen, teilweise historischen, Bildern der betreffenden Gebäude und Museen ausgeschmückt.

Im Beisein von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), dem Bürgerstiftungs-Vorstand Bernd Wannenwetsch, dem Schlossvereins-Vorsitzenden Frank Tanzmann und Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn wurden die Stelen nun offiziell in Betrieb genommen.

Die bauliche und technische Erschließung, der barrierefreie Zugang, sowie die Anschaffung der Stelen kostete 40 000 Euro. Drei Akteure haben sich zusammen getan, um dieses Projekt zu realisieren: der Lions Club Altenburg, die Bürgerstiftung Altenburger Land und der Altenburger Schlossverein. Die Gewinne des Benefizballes im vergangenen Herbst flossen in die Finanzierung. Auf Initiative von Wannenwetsch, der damals auch Vorsitzender des Lions Clubs war, kamen Zuwendungen der Bürgerstiftung Altenburger Land dazu. Der Schlossverein stockte um einen weiteren Betrag auf.

Von Pauline Szyltowski