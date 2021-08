Zwei neue Fahrzeuge für die Schmöllner Feuerwehr

Schmölln

Zwei Einsatzfahrzeuge im Gesamtwert von knapp einer Million Euro hat der Landkreis jetzt an die Feuerwehr Schmölln übergeben. Mit mehr als 700 000 Euro schlägt die neue Drehleiter zu Buche, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Benötigt wird das Fahrzeug sowohl für Ernstfälle im Stadtgebiet sowie für Einsätze als Stützpunktfeuerwehr in umliegenden Ortschaften. „Die Stadt Schmölln beziehungsweise deren Feuerwehr ist für den örtlichen Einsatz verantwortlich, für den überörtlichen Brandschutz ist der Landkreis zuständig, deshalb fördert das Altenburger Land den Kauf mit 238 000 Euro“, so Kreisbrandinspektor Uwe Engert. Ebenfalls 238 000 Euro hat der Freistaat Thüringen dazugegeben. Der Anteil der Stadt Schmölln an den Anschaffungskosten betrug 234 000 Euro.

Als zweites Fahrzeug übergab der Landkreis den Schmöllner Kameraden ein Tanklöschfahrzeug. Der neue Tankzug ist ein Ersatz für den erst 2016 angeschafften Vorgänger, der 2018 beim einem Verkehrsunfall Totalschaden erlitt (LVZ berichtete). Die Auslieferung des 236 000 Euro teuren Fahrzeugs verzögerte sich coronabedingt um ein halbes Jahr. Thüringen beteiligte sich an der Ersatzbeschaffung mit 80 000 Euro.

Von LVZ