Zwei neue Gedenktafeln erinnern in Meuselwitz an Wolfgang Hilbig

Meuselwitz

Ordentlicher Andrang herrschte am Freitagvormittag auf dem Meuselwitzer Rathenauplatz: Schüler des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium, Vertreter der Stadtverwaltung und einige interessierte Gäste waren dort zusammengekommen, um zwei neue Gedenktafeln für den Schriftsteller Wolfgang Hilbig feierlich zu enthüllen.

Anschreiben gegen das DDR-Regime

Die neue Gedenk- und Informationsmöglichkeit war bereits seit dem vergangenen Jahr von der Stadt vorangetrieben worden. Man habe letztlich nur auf den passenden Moment zur Einweihung gewartet, erläutert Ordnungsamtsmitarbeiterin Simone Lenz auf Nachfrage. Mit dem Termin einen Tag vor dem 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum sei ein passender Anlass gefunden worden – nicht zuletzt auch mit Blick auf Hilbigs schwierige Vergangenheit in der ehemaligen DDR.

Ein Umstand, auf den auch Bürgermeister Udo Pick (BfM/ FDP) in seiner Ansprache einging. Hilbig sei ein Suchender gewesen, der einerseits aus seiner Heimat Meuselwitz fortging und andererseits von eben dieser nicht loskam. Mit seiner enormen Sprachmacht habe er in seinen Werken auch immer wieder sehr kritisch gegen das DDR-Regime angeschrieben, betonte das Stadtoberhaupt.

Schüler der neunten Klasse des Seckendorff-Gymnasiums nahmen an der Enthüllung teil. Quelle: Stadtverwaltung Meuselwitz

Freiheit war bestimmendes Thema im Schaffen

Ein Aspekt, auf den im Anschluss auch Volker Hanisch von der Leipziger Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft verwies und unter anderem Hilbigs Verhaftung nach einer Denunziation 1978 sowie sein Schreiben weitestgehend „im Verborgenen“ hervorhob – was indes nichts an der Berühmtheit, die der Schriftsteller insbesondere in der BRD erlangte, änderte.

Die Freiheit sei dabei ein bestimmendes Thema in Hilbigs literarischem Schaffen gewesen, weshalb nun auch das Zitat auf einer der Tafeln entsprechend gewählt wurde. „Freiheit entsteht durch das Nein oder durch den Widerstand, gegen den man anschreibt“ ist dort zu lesen. Zwar sei Hilbig nie ein vordergründig politischer Schriftsteller gewesen, so Hanisch. Allerdings könne „der einzelne Mensch in seiner Zeit auch kaum ein unpolitischer sein“. Ein Umstand, den Hanisch auch dazu nutzte, den Bogen zur heutigen politischen Landschaft zu spannen. So hätte Hilbig in seinen Augen eine Partei, die den Nationalsozialismus als „Vogelschiss in der Geschichte“ bezeichne, gewiss nicht als wählbar betrachtet.

Unter anderem ein Zitat Hilbigs aus einem Interview für die Wochenzeitung „Freitag“ von 1997 fand für eine der Tafeln Verwendung. Quelle: Stadtverwaltung Meuselwitz

Ort zum Nachdenken und Reflektieren

Unabhängig davon sollen die beiden Stelen laut Hanisch nun alle interessierten Passanten zuvorderst zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Und auch an dieser Stelle auf die tiefe Verwurzelung des Schriftstellers in der Schnauderstadt hinweisen: So war Wolfgang Hilbig ab seiner Lehrlingszeit 1958 in der unmittelbar benachbarten Turnhalle auch sportlich aktiv – zunächst als Geräteturner, später als Boxer der Betriebssportgemeinschaft „Motor Meuselwitz“.

Insgesamt drei Gedenkorte für den Schriftsteller

Mit den beiden Stelen laden nunmehr drei Gedenkorte zur Beschäftigung mit dem berühmten Sohn der Schnauderstadt ein. Bereits im Juni hatte die Hilbig-Gesellschaft auf der Verkehrsinsel in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Gedenkstein eingeweiht. Gegenüber des Standorts von Hilbigs einstigem Geburts- und Wohnhaus, das 2005 abgerissen worden war, erinnern zwei Tafeln auf einem Findling an den Dichter (OVZ berichtete).

Von Bastian Fischer