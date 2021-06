Zwei schwere Verkehrsunfälle auf Landesstraße bei Schmölln

Schmölln

Gleich zwei schwere Unfälle binnen weniger Stunden haben sich auf der Landesstraße 1361 bei Schmölln ereignet. So kam es am Mittwochmorgen am Abzweig Sommeritz zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Pkw Suzuki. Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr. Der Suzuki wurde in den Straßengraben geschleudert, dessen 57-jähriger Fahrer musste verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppdienst barg das Auto aus dem Graben. Der ebenfalls 57-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, berichtete die Polizei. Zur Unfallursache wurden keine Angaben gemacht.

Audi fährt gegen Baum

Bereits am Dienstag gegen 16.20 Uhr hatte es auf der Landesstraße in Höhe der Autobahnausfahrt Schmölln gekracht. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 55-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug samt Anhänger, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Eintreffende Ersthelfer betreuten den Verletzten sowie dessen 29-jährigen Beifahrer, der jedoch unverletzt geblieben war. Der 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Von LVZ