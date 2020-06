Zweierlei Maß für ein Theater?

Altenburg

Das hat sich die Theaterleitung nicht nehmen lassen: Zum Verkünden der überraschenden sommerlichen Open-Air-Offerte gab es am Dienstag trotz Corona-Einschränkungen nicht nur eine Pressemitteilung, sondern eine Live-Pressekonferenz. Lange genug haben die Theaterleute Kontakt zum Publikum und folglich auch zu Journalisten nur via Internet gefunden, da tat das Wiedersehen allen gut. Zugleich wurde unter Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln im kleinen Rahmen getestet, wie das mit dem Sommertheater unter freiem Himmel schon in knapp zwei Wochen ein paar Nummern größer funktionieren soll.

Denn die Pressekonferenz fand in Gera genau dort statt, wo noch in dieser Woche der Bühnen-Aufbau für geplanten Veranstaltungen starten soll. Wenn Petrus dann ebenfalls so mitspielt, dürfte einem Erfolg nichts im Wege stehen. Endlich wieder ein bisschen Kultur, endlich wieder Musik, Gesang und Schauspiel genießen – es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktionieren sollte.

Anzeige

OVZ-Autorin Ellen Paul. Quelle: Mario Jahn

Weitere LVZ+ Artikel

Beinahe hätten die Altenburger allerdings nicht auf eine Open-Air-Bühne, sondern nur auf das weiter geschlossene Theaterzelt daneben geschaut. Denn dem Sommertheater war vom Landratsamt des Altenburger Landes die Genehmigung versagt worden, während aus Gera ein Okay kam. Erst der Verweis auf die dortige Entscheidung und die Tatsache, dass es sich zwar um zwei Städte, aber ein Theater handele, ließ die Verantwortlichen in Altenburg umschwenken.

Die Theaterleitung hat das Thema abgehakt, für sie zählt das Ergebnis. Das ist verständlich, denn das Hygienekonzept wurde inzwischen von den zuständigen Ämtern beider Städte angenommen, man kann spielen. Das Verständnis für das erste, womöglich prinzipielle „Nein“ aus dem hiesigen Landratsamt fällt hingegen ungemein schwerer.

Von Ellen Paul