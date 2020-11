Zweifelhafte Spendensammler vor Altenburger Supermärkten: Polizei ermittelt

Altenburg

Mehrere besorgte Altenburger Passanten haben am Freitag und Samstag den Notruf gewählt. Sie schilderten der Polizei, dass sich an verschiedenen Supermärkten im Stadtgebiet Personen aufhalten, die vermeintliche Spenden für humanitäre Zwecke sammeln wollen. Die Personen wurden mehrheitlich mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben, berichtete am Sonntag die Polizeiinspektion Altenburger Land. Die Beamten vermuten eine polizeibekannte Betrugsmasche und bitten deshalb Anwohner und Passanten, die bereits Geldbeträge an die mutmaßlichen Betrüger übergeben haben, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion unter 03447 4710 zu melden.

Von OVZ