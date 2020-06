Zweistellige Leerstandsquoten: Es mangelt an langfristigen Konzepten mit mehreren Partnern

Altenburg

Der Leerstand in den Beständen vieler Großvermieter im Altenburger Land ist bedenklich – und wird als Thema in den nächsten Jahren an Präsenz zunehmen. Zwar ist die Zeit der großen Wegzüge vorbei, doch die Überalterung im Landkreis hat Auswirkungen. So lange die Sterberate deutlich höher liegt als die Geburtenzahl in der Region, ist wachsender Leerstand von Wohnungen die mathematisch logische Folge.

Investitionen in barrierefreie oder hindernisarme Quartiere sind eine sinnvolle Gegenmaßnahme – auf diese Weise können betagte Bewohner länger in den vertrauten vier Wänden bleiben, bestenfalls auf einen Umzug ins Heim verzichten und stattdessen häusliche Pflegeangebote nutzen. Letztlich verschafft das den Vermietern aber nur einen kleinen Zeitgewinn, verschiebt das Demografieproblem, löst es jedoch nicht. Bei deutlich zweistelligen Leerstandsquoten – und die gibt es nicht nur bei der Rositzer Wohnbaugesellschaft, sondern zum Beispiel auch bei der SWG in Altenburg – besteht hoher Handlungsbedarf. Die Großvermieter brauchen Zuzüge aus anderen Regionen – und dafür sind gute Argumente und gute Ideen nötig.

An Angebot und Wohnort-Image lässt sich arbeiten

Im Mittelpunkt stehen Wohnort-Image und Angebot. Gerade jüngere potenzielle Zuzügler interessieren sich nicht für Barrierefreiheit, sehr wohl aber für Größe und Preis der Wohnung, das Wohnumfeld, die Freizeitmöglichkeiten. Manches lässt sich schon mit einer attraktiven Freiflächengestaltung oder – angesichts der deutlichen Nachfrage nach großen Wohnungen – mit Zusammenlegungen von Objekten hinbiegen. Für andere Pluspunkte sind Kooperationen nötig – mit Gemeindeverwaltung, Händlern, Dienstleistern, Vereinen. Und ein Marketing, das die auserkorene Zielgruppe andernorts erreicht. Das funktioniert nicht im Hau-Ruck-Verfahren, sondern setzt langfristige, auf 15 bis 20 Jahre ausgerichtete Konzepte mit mehreren Akteuren voraus. An solchen Schulterschlüssen und Strategien mangelt es noch im Altenburger Land.

Es gibt keine Patentrezepte

In Luft auflösen wird sich der Leerstand natürlich auch mit den tollsten Konzepten nicht. Es wird weiterer Abriss nötig werden, um aussichtslose Quartiere vom Markt zu nehmen, bevor verwaiste Blöcke das Image des Wohngebiets herunterziehen. Aber es lässt sich gegensteuern. Die Mathematik des demografischen Wandels ist keine Verurteilung, sondern eine Herausforderung.

Von Kay Würker