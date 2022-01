Altenburg

Diesmal gibt es keine erneute Verschiebung. Am heutigen Dienstag startet das Altenburg-Geraer Theater mit dem Kartenvorverkauf für die Vorstellungen des zweiten Halbjahrs der laufenden Spielzeit. Eigentlich sollte der Startschuss schon Mitte Dezember fallen, doch den Verantwortlichen schien die Corona-Situation zu unsicher. Nun aber will man das Publikum nicht länger warten lassen. Nach einer knapp dreiwöchigen planmäßigen Spielzeitpause soll es Ende Januar wieder losgehen – allerdings erneut nicht ohne pademiebedingte Einschränkungen und Planänderungen.

So eröffnet das Thüringer Staatsballett die zweite Spielzeithälfte am 21. Januar im Altenburger Theaterzelt mit der Ballettgala „Tanz aus der Reihe“ und nicht wie angekündigt mit „Forever Lennon“. Der absolute Publikumsrenner, der in Vor-Corona-Zeiten für ständig ausverkaufte Vorstellungen sorgte, kann vorerst nicht gezeigt werden. Die Tänzerinnen und Tänzer kommen sich während des Stücks zu nahe, begründet Ballettchefin Silvana Schröder, zugleich Choreografin, die Entscheidung.

Musikalische Kostbarkeiten und komischer Krempel

Nicht verzichten müssen die Skatstädter hingegen auf das traditionelle Faschingskonzert. Zu erleben ist es am 28. Januar um 19.30 Uhr und am 30. Januar um 14.30 Uhr im Theaterzelt. Zwischen Klamauk und Kunstanspruch finden unter dem Motto „Das verrückte Festival für Hurz & Kunst“ Thomas Wicklein und Martin Groskopff gemeinsam mit Solisten und Orchester musikalische Kostbarkeiten und so manchen komischen Krempel, verheißt das Theater.

In der Zeit von Januar bis Juli sind in beiden Städten 22 Premieren aus den Genres Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Ballett, Konzert und Puppentheater angekündigt. Zu den elf Neuproduktionen zählt unter anderem das musikalisch-biografische Bühnenstück „Die Comedian Harmonists“, das am 6. Februar seine Premiere in Altenburg erleben wird. Hinzu kommen zwei lange wiederholt wegen Corona verschobene Übernahmen aus Gera: das Musical „Monty Python’s Spamelot“ und die Komische Oper „Der Wildschütz“. Geplante Premieren sind der 27. Februar beziehungsweise der 20. März.

Ein nur kleiner Ausschnitt aus den „Comedian Harmonists“, einem musikalisch-biografischen Stück über das gleichnamige Vokalensemble, hatte bereits zur Eröffnungsgala im September für Jubel gesorgt. Premiere ist am 6. Februar. Quelle: Katja Wisotzki

Außerdem wird es fünf Philharmonische Konzerte geben und eine Reihe weiterer Konzerte, darunter nach langer Pause wieder eines im Altenburger Schloss. Dafür ist das 5. Philharmonische Konzert am 26. und 27. Januar, in dessen Mittelpunkt ein traditionsreiches chinesisches Zupfinstrument steht, ausschließlich in Gera zu erleben.

Jeweils maximal 100 Karten pro Vorstellung

Der Start in die zweite Spielzeithälfte erfolgt mit der gebotenen Vorsicht und gemäß den aktuellen Corona-Verordnungen des Bundes und des Landes Thüringen, betont das Theater. Deshalb habe die Geschäftsführung beschlossen, zunächst pro Vorstellung im Großen Haus und im Konzertsaal Gera sowie im Theaterzelt Altenburg jeweils maximal 100 Karten für den Vorverkauf anzubieten. „Mit diesen Regelungen wollen wir die Sicherheit unseres Publikums bestmöglich gewährleisten. Sollten die Infektionszahlen zurückgehen, könnten wir jederzeit den Vorverkauf erweitern“, so der Kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold.

„Wir haben in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt, dass Theater auch in Zeiten der Pandemie möglich ist. Um das Infektionsrisiko in den Ensembles möglichst gering zu halten, erfolgt der Probenbetrieb unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienemaßnahmen. Regelmäßig finden Testungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort statt. Wir schauen hoffnungsvoll in die Zukunft und auf das Jahr 2022 und haben viele spannende Produktionen vor, die wir mit unserem Publikum erleben wollen“, so Intendant Kay Kuntze.

Zwei Sommer-Highlights geplant

Dazu gehören übrigens auch zwei Sommer-Highlights: vom 24. Juni bis 17. Juli ein Musical-Sommer mit Erfolgsstücken wie „Sunset Boulevard“, „Spamelot“, „Mein Freund Bunbury“ oder „Hedwig and the Angry Inch“ sowie vom 1. bis 15. Juli die Neuauflage des Mystery-Musicals „Krabat“ an der Bockwindmühle Lumpzig.

Info: Die Theaterkasse in Altenburg in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10 (Tel. 03447 585160), ist dienstags von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Buchungen sind zudem online unter www.theater-altenburg-gera.de möglich. Änderungen im Spielplan sind coronabedingt jederzeit möglich.

Von Ellen Paul