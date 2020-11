Zweiter Shutdown trifft das Altenburger Land – Branchenverbände sehen Existenzbedrohung

Altenburger Land

Auf die Thüringer Wirtschaft kommen mit dem am Montag startenden zweiten Shutdown schwere Zeiten zu. Branchenverbände reagieren mit Unverständnis auf die geplanten Maßnehmen.

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Thüringen, reagiert mit Kopfschütteln: „Wir haben Zeit und Geld in die Umsetzung von Hygienekonzepten investiert. In unserem Gewerbe hat es kein großes Infektionsgeschehen gegeben. Und jetzt werden wir trotzdem geschlossen.“ Sobald die Verordnung vorliege, werde man deshalb rechtliche Schritte dagegen prüfen. Die angedachte Erstattung von Umsatzausfällen würde nur helfen, wenn das Tempo angezogen wird. „Es muss schnell und völlig unbürokratisch gehen. Ob die angekündigten 75 Prozent jedoch reichen werden, glaube ich auch nicht“, so Ellinger. „In den vergangenen Monaten mussten bereits einige Betriebe unwiederbringlich schließen, weil sie den Nullumsatz im Frühjahr nicht verkraftet haben.“ Zudem befürchtet der Verband, dass in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft als wichtiger Umsatztreiber der Branche wegbrechen wird. „Es stehen Existenzen auf dem Spiel“, mahnt Ellinger.

IHK warnt vor großen Verlusten

„Die zu erwartenden Verluste können nicht vollständig durch die angekündigten Nothilfemaßnahmen kompensiert werden“, warnt Peter Höhne, Chef der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Ostthüringen. Nach IHK-Angaben habe die Eigenkapitalsituation der Betriebe bereits in den vergangenen Monaten ein kritisches Maß erreicht. „Die nun angeordneten Schließungen sind für viele Unternehmer existenzbedrohend“, heißt es von Seiten der Kammer, die auch vor Langzeitfolgen warnt. „Einen simplen on/off-Button gibt es in der Wirtschaft nicht. Mehrwöchige Totalausfälle im Kunden- und Auftragsgeschäft wirken um ein Vielfaches länger als der eigentliche Lockdownzeitraum.“ Zudem hätten die unterschiedlichen Branchen umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt. „Die neuerlichen Zwangsschließungen stellen all diese Maßnahmen in Frage. Die Infektionsherde lagen woanders“, so Peter Höhne.

Kreissportbund will solidarisch handeln

„Es gefällt uns natürlich nicht. Aber wir wissen, dass wir die Maßnahmen solidarisch als Teil der Gesellschaft mittragen müssen“, sagt Ulf Schnerrer vom Kreissportbund ( KSB) Altenburger Land. Betroffen sind rund 140 Vereine, die in 61 Sportarten – von Schwimmen über Fußball bis Tischtennis – aktiv sind. Trotz aller Solidarität fürchtet der KSB jedoch, dass die Vereine Mitglieder verlieren werden, da mit den sinkenden Temperaturen deutlich weniger nach draußen verlagert werden kann. Laut Schnerrer sei auch nicht zu vernachlässigen, dass durch die ausbleibende sportliche Betätigung auch die Gesundheit leiden könne.

Von André Pitz