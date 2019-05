Altenburg

Viele Patienten und Besucher im Klinikum Altenburger Land wissen es: Wenn aus allen Lautsprechern eine kleine Fanfare ertönt, gefolgt von einem Babylachen, dann ist wieder ein Kind zur Welt gekommen. Manchmal ertönt die Fanfare gleich zweimal hintereinander – Zwillinge! Das geschah 2019 bereits vier mal. Darunter waren einmal zwei Jungs, einmal zwei Mädchen und zweimal jeweils ein Junge und ein Mädchen.

Alle „Zwillingseltern“ mit Zwillingen im Vorschulalter werden jährlich zum „ Zwillingstreffen“ in den Kindergarten des Klinikums Altenburger Land eingeladen. Bereits seit 2012 organisieren Petra Brune, Kinderkrankenschwester auf der Mutter-Kind-Station und Stillberaterin und ihre Kolleginnen diese schöne Tradition. Bis zu 20 Paare sind regelmäßig dabei mit ihren Zwillingen und deren Geschwistern.

„Zwillingseltern müssen besondere Herausforderungen bewältigen“ weiß Petra Brune aus ihrer langjährigen Erfahrung. Deshalb war und ist es ihr ein Anliegen, mit dem Zwillingstreffen, das am vergangenen Sonnabend stattfand, einen Raum für Begegnungen zu schaffen. Daraus entstehen oft Kontakte und Freundschaften unter Zwillingsfamilien, die später noch lange gepflegt werden können, denn auch in diesem Jahr wurden zwei Zwillingspärchen in die Schule „verabschiedet“.

Im Klinikum Altenburger Land werden durchschnittlich vier- bis sechsmal im Jahr Zwillinge geboren. Spitzenreiter war das Jahr 2012 mit zwölf Zwillingsgeburten.

Von ovz