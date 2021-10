Regis-Breitingen/Deutzen/Ramsdorf

Zu einem brennenden Pkw wurde die Feuerwehr Regis-Breitingen am Freitagabend auf die Staatsstraße zwischen Deutzen und Ramsdorf. Vor Ort stellte sich die Situation etwas anders, aber schwerwiegend dar.

Dieses Bild bot sich den Rettern, als sie an der Unfallstelle eintrafen. Quelle: Feuerwehr

Feuerwehr: Fahrerin befreite sich selbst

Eine junge Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem VW up in Richtung Ramsdorf unterwegs, als sich ihr Wagen in einer langgezogenen Linkskurve überschlug und auf dem parallel verlaufenden Radweg auf dem Dach zum Liegen kam. „Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst betreut“, sagt Marvin Timmler, Sprecher der Feuerwehr Regis-Breitingen. Gemeinsam mit der Ortswehr Ramsdorf, die als erste an der Unfallstelle eintraf, habe man den Pkw aufgerichtet und den Brandschutz sichergestellt. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Der umgestürzte Wagen wurde wieder aufgerichtet. Quelle: Feuerwehr

Polizei: Wagen war wohl zu schnell

Die 18-Jährige hinter dem Lenkrad erlitt leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Die Polizeiangaben geht davon aus, dass die tief stehende Sonne und unangemessenes Tempo zu dem Unfall führten. Während des Einsatzes musste die Staatsstraße 50 voll gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen transportierte den demolierten Wagen ab. Am VW entstand Totalschaden, beziffert auf 8000 Euro.

Von es