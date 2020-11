Rositz/Kriebitzsch/Wintersdorf/Altenburg

Autokolonnen zu Stoßzeiten, Laster, die sich durch mitunter gefährlich enge Straßen quälen, genervte Anwohner und geringere Kundenströme in den Geschäften: Dieses Bild bietet sich derzeit häufig in den Kommunen im Norden des Landkreises. Der Grund findet sich zwischen Rositz und Kriebitzsch: Seit inzwischen acht Monaten laufen umfangreiche Sanierungen an der B 180. Welche Auswirkungen hat die Kappung einer der wichtigsten Trassen im Kreis auf Anlieger und Gewerbetreibende? Die OVZ hat sich vor Ort umgeschaut und umgehört.

In Wintersdorf wird es eng

Erster Stopp der Tour ist Wintersdorf. Hier verläuft die offizielle Umfahrung der Baustelle, über den Meuselwitzer Ortsteil und Gerstenberg sollen insbesondere Lastwagen in Richtung Schnauderstadt oder Altenburg geleitet werden. Im Ort selbst führt das zu einem deutlich gestiegenen Verkehrsaufkommen, an mancher Stelle, wie etwa nahe der örtlichen Bäckerei, wird es schnell eng, wenn sich etwa schwere Lkw und Busse begegnen.

In Wintersdorf wird es mitunter reichlich eng, wenn sich die schweren Lkw auf der Umleitungsstrecke begegnen. Quelle: Mario Jahn

Genau an dieser Engstelle wohnt Annemarie Müller. „Der Betrieb ist mitunter schon belastend“, zieht die Seniorin beim Plausch am Gartenzaun ihr Fazit. Gerade, wenn Lkw vor ihrem Haus über Gullydeckel rumpelten, nehme der Lärm zu. „Wir machen dann die Fenster zu und die Rollos runter.“ Trotz der Widrigkeiten blickt sie allerdings realistisch auf die Situation. „Als vor einiger Zeit hier in der Nähe die Schnauderbrücke gemacht wurde, war es dafür auch ruhiger bei uns.“

Angst vor kaputten Straßen in Kriebitzsch

Weniger entspannt ist hingegen Daniel Vogel einige Kilometer weiter in Kriebitzsch. Bereits im Sommer hatte der Anwohner seinem Frust über die Auswirkungen der Baustelle in dem Örtchen Luft gemacht (OVZ berichtete). Gebessert hat sich die Situation aus seiner Sicht seither nicht. „Am gestiegenen Verkehrsaufkommen hat sich nichts geändert, ich habe sogar das Gefühl, dass es eher noch mehr geworden ist“, schildert er seine Eindrücke. Auch weil nur sporadisch kontrolliert werde, nutzten nach wie vor viele Fahrer die inoffizielle Umleitung, um über Kriebitzsch und Zechau schneller nach Rositz zu gelangen. Die Folgen seien deutlich zu sehen: „Die Straßenränder sind an vielen Stellen durch die schweren Lkw kaputt gefahren, auch wird immer wieder Müll aus den Autos geworfen, selbst Eimer und sogar eine Kühlbox waren da schon dabei“, zählt er auf. Nun müsse sich zeigen, ob und in welchem Umfang die Situation Reparaturarbeiten an der Nebenstrecke nach sich ziehe.

Daniel Vogel ärgert sich darüber, dass in Kriebitzsch viele Fahrer die inoffizielle Umleitung nutzen – und hat Sorge vor kaputten Straßen. Quelle: Mario Jahn

Weniger Kunden im Rositzer Netto-Markt

Weiter geht die Tour, hinein nach Rositz. Wie hat sich die eigentlich angedachte weiträumige Umfahrung auf die Händler vor Ort ausgewirkt? Eine erste Antwort auf diese Frage gibt Steffi Kurz. Die stellvertretende Leiterin des örtlichen Netto-Markts bedient an der Kasse Kunden, nimmt sich zwischendrin Zeit fürs Gespräch. „Wir haben schon weniger Kundschaft, auch unsere Anlieferer brauchen teils länger, bis sie uns erreicht haben, sie müssen ja mitunter eine große Schleife fahren“, kann sie berichten. Das mache sich letztlich auch im Umsatz bemerkbar. Trotzdem: Nicht wenige, gerade ältere Kunden ließen sich die Anfahrt per Auto nicht nehmen, „die kommen dann auch über Kriebitzsch und Zechau zu uns.“

Im Rositzer Netto-Markt haben durch die lange Baustellenzeit die Kundenzahlen abgenommen. Quelle: Mario Jahn

Unverständnis über verwirrende Beschilderung

Etwas entspannter stellt sich die Situation im einige hundert Meter entfernten Blumenhaus von Evelin Graichen dar. Hier herrscht in diesen Tagen angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit Hochbetrieb„Einen wirklich starken Rückgang haben wir hier eigentlich nicht bemerkt“, konstatiert die Chefin, während sie ein Gesteck zusammenstellt. „Gerade unsere vielen Stammkunden haben uns auch in der Baustellenzeit die Treue gehalten.“ Allerdings, das betont sie, sei die Beschilderung, die die Großbaustelle mit sich brachte, alles andere als optimal ausgefallen. „Schon in Altenburg an der Kauerndorfer Allee wirkt es so, als ob Rositz komplett gesperrt wäre. Wir hatten schon mehrere Kunden am Telefon, die uns gefragt haben, ob man uns noch erreichen könnte. Dabei ist das ja ohne Probleme möglich“, macht sie ihrem Unverständnis Luft.

Blumenhändlerin Evelin Graichen aus Rositz kritisiert die unklare Umleitungs-Beschilderung. Quelle: Bastian Fischer

Corona-Auswirkungen kommen obendrauf

Die verwirrende Beschilderung ist auch in der Altenburger McDonalds-Filiale Thema, dem letzten Stopp der Tour. „Wir haben schon Anfragen gehabt, ob man wirklich bis zu uns oder weiter fahren kann“, weiß die stellvertretende Restaurantleiterin Manuela Wittmann zu berichten. Auch in dem Schnellrestaurant seien in den zurückliegenden Monaten weniger Kunden gezählt worden. Ob dies allerdings allein an der komplizierten Baustellensituation festzumachen sei, bezweifelt Wittmann. „Ganz sicher hat hier auch Corona eine Rolle gespielt. Immerhin dürfen auch wir unser Essen nur noch außer Haus verkaufen. Und viele Leute halten derzeit sicher auch ihr Geld eher zusammen“, schätzt sie die Lage ein.

