Zwist im Stadtrat: Nicht gut genug für Meuselwitz

Meuselwitz

So mancher Besucher der Meuselwitzer Stadtratssitzung am Mittwoch dürfte sich am Ende der Veranstaltung gefragt haben, was er da gerade erlebt hatte. Selten lagen in der jüngeren Vergangenheit Erwartung und Ergebnis so weit auseinander wie an jenem Abend in der Orangerie. Und selten trat der Graben zwischen Räten und Verwaltung dabei so offen zu Tage.

Es liegt einiges im Argen

Dass an der Spitze der Schnauderstadt einiges im Argen liegt, machte schon die Wortwahl deutlich: Von katastrophaler Kommunikation und Falschinformation war da die Rede, davon, dass das alles ja wohl nicht wahr sein könne und man sich unter Druck gesetzt fühle. Vorwürfe, Gegenvorwürfe und Krisenszenarien flogen durch den Raum, bis am Ende nur noch Köpfe rauchten, wo Klarheit herrschen sollte. Wie es nun weitergeht und was die Absage des Beschlusses für die Stadt und ihre Bürger bedeutet, ist völlig offen.

Bürgermeister steht im Fokus

Wichtiger ist nun, welche Schlüsse man aus dem Debakel zieht. Der Unmut, das zeigten die Anwürfe aller Fraktionen, sitzt tief. Es knirscht, das ist am Rande der Sitzungen immer wieder zu hören, offenbar gewaltig in der Verwaltung, die durch Finanzmisere, Personalnot und enorme Arbeitslast ohnehin seit Monaten gebeutelt ist. Umso stärker rückt nun Bürgermeister Udo Pick in den Fokus. Von ihm hätte man entschiedene Worte, ein Einstehen für die Verwaltung und klare Weichenstellungen erwartet. Stattdessen: Ein knapper Verweis auf vorangegangene Ausschusssitzungen. Das aber ist, ohne Übertreibung, einfach viel zu wenig.

Von Bastian Fischer