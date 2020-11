Zwist um Hallenzeiten in Lucka

Lucka

Ein offener Brief sorgt derzeit für Wirbel in der Luckaer Sportlandschaft. In dem Schreiben, das FSV-Tischtennis-Abteilungsleiter Klaus Mertes verfasst hat, wird Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn mangelnde Unterstützung des Vereinssports vorgeworfen.

Konkret bezieht sich Mertes auf eine Entscheidung zu den Trainingszeiten seiner Abteilung in der Turnhalle in der Pestalozzistraße. Bereits im Sommer habe die Verwaltung informiert, dass der gewohnte Montagstermin ab September anderweitig vergeben und dann ein externer Anbieter einen Zumba-Kurs in der Halle abhalten werde.

Scharfe Kritik an der Stadtspitze

Eine Entscheidung, die Mertes nicht nachvollziehen kann. Nicht nur würden seine Sportler von ihrem seit den Sechzigern genutzten Trainingstermin vertrieben. „Wir haben viele Mitglieder, die an anderen Terminen bereits anderweitig gebunden sind“, erklärt er gegenüber der OVZ. Er sehe die Gefahr, dass der Abteilung Sportler verloren gehen.

Auf völliges Unverständnis bei Mertes stößt zudem, dass diese Bedenken von Seiten der Verwaltung einfach beiseite gewischt worden seien. Auch habe ihn die Bürgermeisterin bei einem Vereinstreffen im Oktober vor versammelter Mannschaft auflaufen lassen, ihm zudem vorgeworfen, dass die Stadt von den Vereinen auch keinen Beitrag für die Betriebskosten der Halle erhalte. „Dabei zahlt dafür das Land im Rahmen der Sportförderung doch eine Pauschale“, erbost sich Mertes. Zähneknirschend habe er letztlich einer Verschiebung des Trainings auf Dienstag zugestimmt. Greifen soll die Regelung, nach Nachbesserungen, zum 1. Januar.

Zoff beim Vereinstreffen

Dass es zum Vereinstreffen hoch hergegangen sei, bestätigt gegenüber der OVZ auch Peter Eißner, Abteilungsleiter Volleyball beim FSV. „Das war aus meiner Sicht mehr oder weniger eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Herrn Mertes und der Bürgermeisterin“, beschreibt er seine Eindrücke. Auch verstehe er nicht, warum die Stadt einem Privatanbieter den Vorzug vor einem seit Langem tätigen, gemeinnützigen Verein gebe.

KSB : Vereinssport vor kommerziellen Anbietern

Eine Sichtweise, die man auch beim Kreissportbund vertritt. „Aus unserer Sicht ist der organisierte Vereinssport anders zu bewerten als kommerzielle Anbieter und sollte auch vorrangig behandelt werden", teilt KSB-Geschäftsführer Ulf Schnerrer mit. Letztlich gehe es bei derartigen Entscheidungen immer auch darum, die Entwicklung des Sports nicht zu behindern.

Rathaus weist Vorwürfe zurück

Teilweise harsche Worte und Vorwürfe, die man im Rathaus so nicht stehen lassen möchte. „Die Vorwürfe von Herrn Mertes muss ich aufs Schärfste zurückweisen“, betont Bürgermeisterin Backmann-Eichhorn. Richtig sei, dass man dem Zumba-Kurs den Termin am Montag zugestanden habe – „aber erst, nachdem wir die Interessen aller Nutzer abgewogen haben“. Dem sei ein langer und aufwendiger Prozess vorausgegangen, die Nachfrage nach Hallenzeiten sei groß. Die Diskussion im Oktober sei zudem absolut sachlich verlaufen.

Lösung im Hintergrund gefunden

Ohnehin, assistiert Ordnungsamtsleiter Markus Hipke, habe man inzwischen Druck vom Kessel nehmen können: „Stand jetzt weichen die Tischtennisspieler zwar auf den Dienstag aus. Allerdings können die Jugendspieler auch weiterhin wie gewohnt montags trainieren – und zwar vor dem Zumba-Kurs.“

Von Bastian Fischer