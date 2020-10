Zwölf Jungstörche wurden diesem Jahr im Altenburger Land flügge

Altenburg

Auch wenn sich die Weißstörche längst auf dem Weg ins Winterquartier befinden, lohnt ein Rückblick auf die diesjährige Brutsaison allemal. Denn diese wird im Altenburger Land als die vielleicht erfolgreichste der letzten 100 Jahre in die Geschichte eingehen: von sechs Paaren, die zur Brut schritten, waren fünf erfolgreich und konnten in Summe zwölf Jungstörche zum Ausfliegen bringen.

Dabei waren es nicht die traditionellen Brutplätze in Meuselwitz / Schnauderaue (ein Jungvogel) und Wilchwitz / Pleißenaue (erfolglose Brut), die zu dem guten Ergebnis beitrugen. Es ist vor allem die Sprottenaue, die sich im letzten Jahrzehnt zum „Storchenland“ gemausert hat.

Horstbau auf Gärtnerei-Schornstein

Da war man in Schmölln doch sehr erstaunt, als 2009 ein ansiedlungswilliges Storchenpaar auf dem qualmenden Schornstein einer Gärtnerei mit dem Horstbau begann, wo sich selbst die Ältesten nicht daran erinnern konnten, jemals von brütenden Störchen in der Schmöllner Region gehört zu haben. Von engagierten Mitgliedern des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) wurde innerhalb weniger Tage in einer beherzten Aktion nach Absprache mit der Eigentümerin ein Kunsthorst auf der benachbarten, stillgelegten Esse angeboten, der sogleich wohlwollend von den Störchen angenommen wurde. Auch wenn es noch bis zum Jahr 2013 dauern sollte, ehe es dort zu einer Brut kam, die jedoch damals der Starkregenperiode Ende Mai zum Opfer fiel, so brütet das Paar seit 2014 dort alljährlich mit Erfolg und hat seitdem 21 Jungstörche zum Ausfliegen gebracht.

Dies trug wesentlich dazu bei, dass sich im Sprottental weitere Brutpaare ansiedelten: 2019 in Nöbdenitz und in Jonaswalde in diesem Jahr. Diese Paare nahmen ebenfalls gern die ihnen angebotenen Kunsthorste an, die dankenswerter Weise von örtlichen Naturfreunden installiert wurden, genießt doch der Weißstorch eine besondere Akzeptanz in der Bevölkerung.

Wyhraaue wird wieder „angeflogen“

Des Weiteren kam es in diesem Jahr auch zur Wiederbesiedlung der Wyhraaue: Nachdem im Vorjahr in Langenleuba-Niederhain ein ansiedlungswilliges Storchenpaar nach einem geeigneten Brutplatz Ausschau hielt, initiierten ortsansässige Naturfreunde den Bau einer Nisthilfe auf dem Schornstein der ehemaligen Verbandsmittelfabrik. Das Paar kehrte dieses Jahr zurück und zog prompt in dem neuen Horst drei Junge groß.

Wo liegen die Ursachen für die erfreuliche Entwicklung? Waren doch die Prognosen der damaligen Autoren im „Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrener Landes“ aus den 90er-Jahren alles andere als optimistisch, was dem damaligen Wissensstand entsprach. Sicher haben die Störche als fleißige Mäusevertilger von der hohen Feldmauspopulation der letzten Jahre profitiert. Auch scheinen sich die Bedingungen in den Überwinterungsgebieten in Afrika zumindest stabilisiert zu haben. Und an den Flugrouten sorgen engagierte Naturfreunde in überregionalen Organisationen zunehmend dafür, dass illegale Jagd und Verfolgung eingedämmt wird.

Nicht zuletzt sind es die vielen regionalen Initiativen in Form der Errichtung von Nisthilfen, um den Störchen „unter die Arme zu greifen“.

*Der Autor ist Ornithologe, Nabu-Vorstandsmitglied und langjähriger Erfasser der Weißstorchbruten im Altenburger Land.

Anzahl flügger Jungvögel:

Jonaswalde, Antennenmast 3

Langenleuba-Niederhain, Schornstein, 3

Meuselwitz Schornstein, 1

Nöbdenitz, Schornstein, 2

Schmölln, Schornstein, 3

