Altenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr gegen 21.15 Uhr ein Mercedes Vito auf der Bundesstraße 93 von Altenburg nach Borna. In Höhe der Anschlussstelle Zschaschelwitzer Kreuz interpretierte der 52-jährige Fahrer des Kleinbusses die Teilung der Straße dort falsch und geriet deshalb in den Gegenverkehr.

Unfallverursacher besitzt keinen Führerschein

Nach dem schweren Unfall auf der B93 am Samstagabend am Zschaschelwitzer Kreuz gibt es Rückstau. Quelle: privat

Nachdem er sein Missgeschick bemerkte hatte, versuchte er, auf der zweispurigen Fahrbahn zu wenden. In diesem Moment fuhr jedoch ein Pkw frontal in den Transporter, wobei sich alle drei Insassen des Pkw verletzten und ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

In Folge des Unfalls musste die B93 am Zschaschelwitzer Kreuz weit über eine Stunde gesperrt werden. Dadurch bildeten sich nach Augenzeugenberichten in beiden Richtungen längere Rückstaus. Wie die Polizei weiter mitteilte, stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme vor Ort zudem fest, dass der 52-jährige Verursacher keinen Führerschein besitzt. Damit ist klar, dass der Unfall auch für den Mercedes-Fahrer ein Nachspiel haben wird.

Von haeg