Altenburg

In Altenburg ist am Wochenende eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, seien Beamte nach Zeugenhinweisen am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu einer Wohnung in der Pappelstraße ausgerückt. Dort wurde der leblose Körper eines 52-jährigen Mannes entdeckt.

Was genau zu dessen Tod geführt hat, ist derzeit noch unklar, ein Tötungsdelikt könne nach derzeitigem Stand allerdings nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen derzeit auf Hochtouren: Bereits im Verlauf der Nacht seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden, heißt es weiter.

Dieser Text wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Von OVZ