Am 15. November öffnet Eilenburgs Tropicana

Das neue Tropicana im Tierpark in Eilenburg, das am 15. November eröffnet wird, füllt sich. Die Maras schauen verdutzt – das Gras vor dem Tropicana ist einfach grüner. Sechs gelbe Kanarienvögel und zwei Karmingimpel zwitschern schon im Tropenreich. Zwei Riesenboas aalen sich unter der Wärmelampe im Dschungelhaus. Die Straußwachteln stolzieren vorsichtig über den Steg. Und auch die Goldkopflöwenaffen lugen schon mal aus ihrem rückwärtigen Gehege ins Tropicana. Sie wollen schließlich wissen, was die Zweibeiner da so treiben.

„Bis zur Eröffnung am Freitag, dem 15. November, haben wir zwar noch einiges zu tun, doch die Tiere sollen sich schon etwas an die neue Umgebung gewöhnen können“, erklärt Tierparkleiter Stefan Teuber.

Eröffnung am 15. November, 14 Uhr

Er hofft auf viele Tierparkfans, die mit ihm, den engagierten Tierparkmitarbeitern und Vereinsmitgliedern um 14 Uhr den großen Moment erleben möchten. „Wer zur Eröffnung da ist, hat auch eine gute Chance, eines der vorbereiten kleinen Überraschungsgeschenke zu erhalten“, sagt er.

Größtes Bauprojekt in der Vereinsgeschichte

Doch weit mehr soll natürlich das Tropicana selbst locken. Bei dem Ersatzneubau für das von der Flut 2002 doch nachhaltiger als gedacht geschädigtem alten Tropicana handelt es sich um das bisher größte Bauprojekt in der 60-jährigen Geschichte des Eilenburger Tierparks. Dass der Verein dank vieler Eigenleistungen mit der anfangs gesetzten Budget-Obergrenze von 400 000 Euro hinkam, macht auch ein Stück weit stolz. Zumal noch während der Bauphase entschieden wurde, auch angrenzende Bereiche für die Streifenhörnchen und Maras, aber auch den Bahnhof für die Parkeisenbahn gleich mit umzugestalten.

Natur holt sich Dschungeldorf zurück

Die Besucher können damit im hinteren Bereich des Tierparks in eine ganz neue Welt eintauchen, nachempfinden, wie sich die Natur ein verlassenes Dschungeldorf zurück erobert. In den mit schiefen Robinienstämmen eingerahmten Außenbereich führt ein Trampelpfad in das Reich, in dem auch Vogelspinne und Leguan leben. Wer sich traut, kann hier sogar in einem hohlen Baumstamm nach oben klettern. Aus diesen führt dann in etwa zwei Metern Höhe ein mit Netzen gesicherter Holzsteg heraus, den man sich aber dann vielleicht auch mit den Goldkopflöwenaffen teilen muss.

Probleme mit der zweiten Affenart

Dass es erst mal bei dieser einer Affenart bleibt, ist ein Wermutstropfen, hat aber Gründe. Stefan Teuber: „Hier haben die Züchter einfach ihre Versprechen nicht einhalten können.“ Wann der Kaiserschnurrbarttamarin oder vielleicht nun doch eine andere Affenart ins Tropicana einzieht, kann damit zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Doch Stefan Teuber verspricht, dass auch die anderen Bewohner der Dschungel-WG bei Besuchern wie Tierparkmitarbeitern sicher keine Langeweile aufkommen lassen.

Der Eilenburger Tierpark hat samt seiner Gastronomie auch in den Wintermonaten täglich geöffnet. Der Besuch des Minizoos ist von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich. Das Tropicana noch in diesem Jahr zu besuchen, lohnt sich übrigens besonders. Denn dann gelten noch die alten Eintrittspreise von drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Ab 1. Januar 2020 müssen Erwachsene dann einen Euro mehr zahlen.

