Einige Wochen nach Weihnachten begegnet Torben Greb den Geflüchteten von der A14 selbst.

Greb heißt eigentlich anders. Aber weil er nicht will, dass sein Arbeitgeber davon erfährt, was er an diesem Tag erlebte, möchte er nicht seinen echten Namen in der Zeitung lesen.

Greb arbeitet bei einem Unternehmen, das seinen Sitz an der Autobahn im südlichen Sachsen-Anhalt hat. An diesem Tag steht er gerade draußen, als er auf eine Gruppe Personen aufmerksam wird. „Da waren fünf Personen, dünn gekleidet, obwohl Schnee lag“, sagt er. Und: „Sie wirkten orientierungslos.“

Die Gruppe, so erzählt es Greb, kommt auf ihn zu. Junge Männer, durchgefroren, mit nicht mehr als einem Umhängebeutel, Dokumenten, Handy, Ladegerät, einer Zahnbürste. „Sie fragten nach Wasser, ich kochte ihnen drinnen einen Tee“, sagt der junge Sachsen-Anhalter.

Zwei Stunden lang unterhält Greb sich mit der Gruppe. Er erfährt, dass sie aus Afghanistan kommen. Vor anderthalb Jahren traten sie ihre Flucht an. Sie kamen über Pakistan, den Iran, die Türkei, Griechenland, Mazedonien und den Balkan bis nach Rumänien. Dort gelangten sie in einen Lkw, in dem sie versteckt über die deutsche Grenze fuhren.

„Die meisten Lkw-Fahrer rufen die Polizei, weil sie Stimmen oder Bewegungen hören“

Seit etwa einem Jahr tauchen immer wieder Geflüchtete auf Rastplätzen an der A14 auf. Es sind Menschen, die mithilfe von Schleusern in Lkw über die Grenze gekommen sind. Ist auch die Corona-Pandemie ein Grund dafür, dass sie das tun?

Sogenannte illegale Einreisen werden in Deutschland von der Bundespolizei verfolgt. „Wir erleben solche Fälle häufiger“, sagt die Polizistin Chris Kurpiers von der Inspektion Magdeburg. Allein elf Personen griff die Bundespolizei dieses Jahr schon auf. 2020 waren es 70.

Die Fluchtmethode der „Behältnisschleusungen“ – so nennt die Polizei die Flucht per Lkw oder Auto – ist aber noch recht neu: Den ersten Fall verzeichnete die Polizei hier erst am 21. März 2019 in Bernburg. Die Profiteure der Flucht seien häufig Schleuser, die auf rumänischen Rastplätzen den heimlichen – oder abgesprochenen – Zugang auf die Ladefläche eines Lkw ermöglichen, der nach Deutschland fährt.

In Deutschland, erzählt Kurpiers, meldeten sich die Fahrer häufig, nachdem sie Stimmen oder geräuschvolle Bewegungen aus ihrem Laderaum wahrnehmen. „Die allermeisten gucken nicht selbst rein, sondern rufen die Polizei“, sagt sie. Häufig hätten die Geflüchteten bei wenig Luft und Wasser eine enorm strapaziöse, tagelange Fahrt hinter sich.

Die Lkw, in denen sie auf den Grenzübertritt warten, transportieren meistens Motoröl, Möbel oder einfach Europaletten. Oft drängen sich Gruppen von fünf, sechs Personen auf nur ein, zwei Quadratmetern. Viele der Personen kämen aus Syrien, Pakistan oder Ägypten, die meisten aus Afghanistan.

„Viele machen sich angesichts der Pandemie erst recht auf den Weg“

Die erste Rastpause legten die Fahrer dann häufig auf der A14 in Sachsen-Anhalt ein: In Kabelsketal oder Plötzetal. Dank Mobiltelefon und GPS wissen die geschleusten Personen, dass sie am erhofften Ziel sind. Denn genau das stellt ein Rastplatz in Sachsen-Anhalt für viele von ihnen dar: „An der Grenze würden wir sie abweisen und zurück nach Tschechien oder Frankreich beordern“, sagt Kurpiers. „Einmal in Deutschland, kommen sie, sofern ihr Fingerabdruck nicht woanders registriert ist, in unser Asylverfahren – was ja auch gut ist.“

Warum flüchten derzeit immer mehr Menschen versteckt im Lkw nach Deutschland? Ein Grund könnte auch Corona sein. Das vermutet jedenfalls Helen Deffner vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt. „Durch Corona sind die Grenzen zu, einer der wenigen verbliebenen Wege nach Deutschland führt versteckt über die Autobahn“, sagt sie.

Und Corona wirkt sich auch in den Heimatländern oder Camps als zusätzliche Fluchtursache aus: Wo das Virus nahezu unkontrolliert grassiert, will niemand gern länger bleiben. Und schreckt vielleicht auch nicht vor der gefährlichen Flucht per Lkw zurück. „Viele machen sich angesichts der Pandemie erst recht auf den Weg in ein sichereres Land“, sagt Deffner.

Er zeigt ihnen den Weg zum Bahnhof. Dann sieht er sie nie wieder

Deffner kennt keine Geflüchteten, die per Lkw nach Deutschland gekommen sind. Aber sie kennt jemanden, der einmal welche getroffen hat: Es ist Torben Greb.

Greb ruft an dem Tag, an dem er auf die Gruppe trifft, seine Bekannte Deffner an. Sie hat keinen besonderen Rat für ihn. Außer: Dass die Personen vielleicht wissen sollten, dass ihnen das deutsche Asylverfahren bevorsteht, sobald sie auf Polizeibeamte treffen. Dass sie aufgegriffen werden könnten. „Die Gruppe glaubte, dass sie sich hier recht freizügig bewegen kann“, sagt Greb.

Einige der Männer erzählen ihm, dass sie nach Süddeutschland wollten. Sie hätten dort Freunde und Familie. Greb sucht ihnen noch auf dem Mobiltelefon eine Zugverbindung raus. Er zeigt ihnen den Weg zum nächsten Bahnhof. Dann verschwinden sie wieder in der verschneiten Landschaft.

Von Josa Mania-Schlegel