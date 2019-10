Ausstellung über Eilenburgs einzigen Weltstar

Eilenburg

„ Franz Abt ist wohl der einzige Weltstar, den Eilenburg je hervor gebracht hat“, sagt Andreas Flegel. Der Leiter des Stadtmuseums Eilenburg ist mit seinem Team gerade dabei, der Sonderausstellung über den bekannten Eilenburger Musiker den letzten Schliff zu verpassen. Anlass ist der 200. Geburtstag Franz Abts in diesem Jahr. Die Kabinettausstellung wird an diesem Sonntag eröffnet.

In der ganzen Welt unterwegs

Notenhefte und Schreibzeug von Franz Abt. Insgesamt 3000 Kompositionen hinterließ der Eilenburger Komponist und Kapellmeister. Quelle: Lilly Günthner

„Mit 25 Jahren war Franz Abt bereits auf der ganzen Welt bekannt“, erzählt Flegel. Zwischen 1845 und 1880 war er einer der bedeutendsten Komponisten und Kapellmeister überhaupt. Er erhielt Einladungen nach Paris, London, Riga, Sankt Petersburg und in die USA. Diese Bekanntheit zeigen auch die Exponate der Ausstellung: Neben handgeschriebenen Notenheften und original Schreibzeug des Komponisten werden auch zwölf Urkunden ausgestellt, mit denen Franz Abt die Ehrenmitgliedschaft in Gesangsvereinen auf der ganzen Welt erhielt.

Ein Michael Jackson seiner Zeit

Als Sohn eines musikalischen Predigers wurde Franz Abt 1819 in Eilenburg geboren. Nach Besuch der Thomassschule in Leipzig begann er während seines Theologiestudiums mit ersten Kompositionen. Weil er nach dem frühen Tod des Vaters für die Familie sorgen musste, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit der Musik: Als Kapellmeister war er in Bernburg, Zürich und Braunschweig tätig. Auch als Komponist war er sehr produktiv und veröffentlichte insgesamt 3000 Kompositionen. „Er war von seinem Bekanntheitsgrad so etwas wie der Michael Jackson seiner Zeit“, sagt der Museumsleiter.

Ein vergessener Popstar

Heute ist der einstige Popstar weitgehend in Vergessenheit geraten. Andreas Flegel erklärt sich diese Entwicklung mit dem Verschwinden der Männergesangsvereine. Diese Männerchöre sangen Abts Kompositionen und hielten seine Musik am Leben. „Früher hatte jedes Dorf mindestens einen Männergesangsverein“, so Flegel, „allein in Eilenburg gab es im Jahr 1910 acht.“ Als sich diese nach und nach auflösten, gingen auch das Liedgut und die Erinnerung an den Komponisten verloren.

Andenken an berühmten Sohn der Stadt

Die Stadt Eilenburg pflegt das Andenken an ihren weltbekannten Sohn jedoch. Lange Zeit gab es einen Franz Abt-Chor (die Fahne des Chores wird in der Ausstellung gezeigt) und im Stadtbild erinnern ein Denkmal (am Dr.-Külz-Ring) und die Franz-Abt-Straße (ein historisches Straßenschild wird ausgestellt) an den berühmten Eilenburger. Zusätzlich kann jetzt bis zum 24. November die Ausstellung im Stadtmuseum besichtigt werden.

Von Lilly Günthner