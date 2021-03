10 000 Corona-Fälle und 30 000 Mal Quarantäne im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Vor gut einem Jahr – genau am 12. März 2020 – wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Nordsachsen bekannt. Betroffen war damals ein Rückkehrer aus dem Skiurlaub im österreichischen Ischgl. Seither wurde bei rund 10 000 der knapp 200 000 Einwohner des Landkreises das Corona-Virus nachgewiesen, für rund 30 000 Personen musste das Gesundheitsamt bislang eine häusliche Quarantäne anordnen. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden bisher 313 gezählt. Der Inzidenzwert (die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) für den Landkreis stieg zeitweise – über den Jahreswechsel – auf über 400. Am Montag lag er bei 141,1.

Ausgangsbeschränkungen ab Dienstag wieder in Kraft

Wie das Landratsamt mitteilte, gelten ab Dienstag im Kreis wieder Alkoholverbot, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen (Verlassen der Unterkunft nur mit triftigem Grund). Hintergrund ist, dass Nordsachsen bereits am Sonntag den Inzidenzwert von 100 wieder den dritten Tag in Folge überschritten hatte. Ab dem zweiten darauffolgenden Werktag, also am Dienstag, sind daher die Beschränkungen erneut in Kraft gesetzt.

Aktuelle Corona-Fälle – also ohne die wieder genesenen beziehungsweise heute nicht mehr infizierten Betroffenen – gab es am Montag 562, nach 545 am Wochenende. In Quarantäne befinden sich noch 1815 Personen.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 120, Quarantäne aktuell: 497, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 233, Quarantäne aktuell: 805, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 43, Quarantäne aktuell: 122, Todesfälle: 109

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 92, Quarantäne aktuell: 233, Todesfälle: 77

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 33, Quarantäne aktuell: 64, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 40, Quarantäne aktuell: 94, Todesfälle: 8

Ein Corona-Fall ist regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 14. März):

Arzberg: 0

Bad Düben: 13

Beilrode: 7

Belgern-Schildau: 4

Cavertitz: 3

Dahlen: 5

Delitzsch: 18

Doberschütz: 7

Dommitzsch: 3

Dreiheide: 1

Eilenburg: 72

Elsnig: 0

Jesewitz: 0

Krostitz: 7

Laußig: 5

Liebschützberg: 1

Löbnitz: 3

Mockrehna: 14

Mügeln: 5

Naundorf: 1

Oschatz: 2

Rackwitz: 17

Schkeuditz: 6

Schönwölkau: 1

Taucha: 21

Torgau: 27

Trossin: 0

Wermsdorf: 0

Wiedemar: 3

Zschepplin: 7

Von LVZ