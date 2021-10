10 Ausflugstipps für die Herbstferien in Nordsachsen

Nordsachsen

Die Herbstferien stehen vor der Tür: Zwei Wochen Freizeit, um zu entspannen. Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir einmal zehn familientaugliche Unternehmungen und Ausflüge zusammengestellt.

Königskinder-Ferienspiele im Barockschloss Delitzsch

Ferienspaß für Königskinder: Das Museum im Barockschloss Delitzsch ist mit seinen Herzogin-Gemächern und dem Schlossturm mit spektakulären Objekten aus vielen Jahrhunderten immer ein Ort, der kleine und große Besucher zum Staunen bringt. Und es sind extra Veranstaltungen für Ferienkinder vorbereitet: am 19. Oktober „Lirum, Larum, Löffelstiel – die Schlossküche unter die Lupe genommen“ (für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren), am 21. Oktober „Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen – von Schlitzohren und Schandgeigen“ (für Kinder von 9 bis 13 Jahren), am 26. Oktober „Bolzen, Pfeil und Sehne – Armbrustschießen“ (für Kinder im Alter ab 6 Jahre), am 28. Oktober „Bunter Fächerspaß“ (für Kinder im Alter ab 9 Jahre).

Los geht es jeweils 14 Uhr. Anmeldung unter Telefon 034202 67208. Das Museum öffnet ansonsten Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. 

Spazieren und Geocachen am ehemaligen Tagebau

In den Oktoberferien hat das All-On-Sea-Sportresort in der Schladitzer Bucht ein „Herbstgeflüster“ vorbereitet. Für die Besucher gibt es im Beachclub und im Restaurant „Levante“ herbstliche Suppen, Kürbisgerichte, Flammkuchen, Federweißer und Glühwein. Am Sonntag, dem 17. Oktober, wird es um 14 Uhr am Beachclub ein Kürbisschnitzen geben. Für 8,90 Euro pro Person ist ein Kürbis und ein Glühwein oder Kinderpunsch inbegriffen. Wer in der Schladitzer Bucht spazieren gehen möchte, kann den Weg für eine moderne Schnitzeljagd, das Geocaching, nutzen. An der Rackwitzer Seite des Rundwegs sind mehrere Caches versteckt. Viele davon können direkt vor Ort gefunden werden.

Das Sportresort bittet um Anmeldungen für das Kürbisschnitzen unter der E-Mail-Adresse: info@all-on-sea.de oder telefonisch unter 34294 85 86 88.

Ein Gang durch Eilenburgs Unterwelt

Welche Geheimnisse gibt es in der Eilenburger Unterwelt zu entdecken? Das lässt sich bei geführten Spaziergängen durch einen Teil des weit verzweigten, über 800 Jahre alten Keller- und Gängesystems entdecken. Einst dienten die Keller zur Bierlagerung oder als Luftschutzbunker. Das Team des Stadtmuseums nimmt kleine und große Gäste bei der Führung „Auf den Spuren der Heinzelmännchen“ mit durchs Labyrinth unter dem Eilenburger Berg. Termine sind Dienstag, 19. Oktober, 10 Uhr, sowie Dienstag, 26. Oktober, 10 Uhr und 15 Uhr. Treffpunkt ist die Treppe in der Kellerstraße, bitte Taschenlampen, Gummistiefel beziehungsweise festes Schuhwerk und warme Kleidung mitbringen.

Anmeldung unter Telefon 03423 65222

Theater im Bürgerhaus Eilenburg

Jetzt wird es erst richtig klar, wie das alles war mit der Müllerstochter und dem Gold und dem König und dem Rumpelstilzchen. Das Theater im Globus zaubert am 19. Oktober im Bürgerhaus Eilenburg eine eigene und ganz besonders spannende, sympathische und vergnügliche Theaterdarstellung von Rumpelstilzchen für Groß und Klein. Los geht es um 10 Uhr.

Anmeldung und Infos zu aktuellen Corona-Regeln unter Telefon 03423 7003930

Lehrreiche Wanderungen durch die Heide

Auch in Blick über die Landesgrenzen hinaus ist möglich. Ferienkinder und ihre Familien können in den Herbstferien im Haus am See in Schlaitz in der Dübener Heide verschiedene Angebote zum kreativen Gestalten mit Naturmaterialien nutzen. Am 26. und 28. Oktober finden Pilz-Lehrwanderungen ab 10 Uhr mit der Fachgruppe Mykologie Wolfen statt. Sie sind für Erwachsene und Kinder geeignet. Und das ist geplant: am 25. Oktober Baumscheiben und Birkenkränze herbstlich gestalten, am 26. Oktober Pilz-Lehrwanderung ab 10 Uhr, Brandmalerei und Enkaustik, am 27. Oktober Schmuckkästchen aus Holz gestalten, am 28. Oktober Pilz-Lehrwanderung ab 10 Uhr, Acrylkugeln herbstlich gestalten und Wichtel auf Baumscheiben, am 29. Oktober Anfertigen von Kränzchen aus Peddigrohr und herbstlich gestalten. Gipsfiguren können jeden Tag bemalt werden. Änderungen sind möglich.

Haus am See Schlaitz, Am Muldestausee 2, 06774 Muldestausee, Telefon 034955 21490; www.informationszentrum-hausamsee-schlaitz.de

Digitale Schnitzeljagd in der Dübener Heide

Bei der Heidewächter-Tour braucht man lediglich ein Smartphone oder Tablet sowie die kostenlose App Actionbound – und schon kann es losgehen mit der digitalen Schnitzeljagd durch die Dübener Heide. An mehreren Stationen rund um das Naturparkhaus in Bad Düben warten verschiedene Rätsel auf die Schatzsucher. Nur wer alle Aufgaben erfüllt, knackt den Code für die Schatzkiste und wird zum Heidewächter. Die Tour dauert rund 90 Minuten, ist etwa 1,5 Kilometer lang und kann zu jeder beliebigen Uhrzeit absolviert werden.

www.naturpark-duebener-heide.de/verein-duebener-heide/

Die Welt der Hummelfiguren in Oschatz

Die Ferien sind eine gute Gelegenheit, die aktuelle Sonderausstellung „Die Welt der Hummelfiguren“ im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz zu besuchen, denn diese ist nur noch bis 31. Oktober zu sehen! Die Sammlung der weltweit bekannten und von Liebhabern geschätzten Hummelfiguren der Porzellanfabrik W. Goebel wird von der Familie Zipf aus Wettin-Löbejün präsentiert. Die über 200 Figuren wurden mit viel Leidenschaft von Birgit Zipf zusammengetragen. Sie gehen auf Zeichnungen der Franziskanerin Maria Innocentia Hummel (1909-1946) zurück. Aus ihrer Liebe zu Kindern entstanden Zeichnungen von spielenden Kindern, von Freunden aus vergangenen Tagen und jenen, die zum Spielen in den Klostergarten kamen. Themen wie der erste Schultag, verschiedene Berufsgruppen, süße Tierfreuden, die vier Jahreszeiten und viel mehr werden in Szene gesetzt.

Waagenmuseum, Frongasse 1, Oschatz, Dienstag bis Donnerstag 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag 13.30 bis 17 Uhr. Feiertage 13.30 bis 17 Uhr.

Baden oder Aquacross im Oschatzer Platschbad

Auch das Oschatzer Platschbad lockt wieder. Wenn es draußen regnet und stürmt, lassen sich im warmen Wasser gut ein paar Runden drehen. Der AquaCross Parcours ist das Highlight und sorgt als Seilgarten in und über dem Wasser, ohne Sicherung, aber ohne Risiko, für das ultimative Ninja-Cross-Erlebnis in Oschatz.

Öffnungszeiten Platschbad in den Herbstferien: Montag 6 bis 10 Uhr und 12 bis 20 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 12 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr;

AquaCross Parcours: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 12 bis 13 Uhr und 15 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 12 Uhr und 16 bis 17 Uhr

Schloss Hartenfels 1: Bärenhatz und Jägerinnen

Warum und seit wann gibt es an Schloss Hartenfels einen Bärengraben? Die Ferienkinder können am 27. Oktober, 11.30 Uhr, auf Entdeckungstour durch das Schloss Hartenfels in Torgau und seine Ausstellungen gehen. Sie lernen die Tiere und die Natur Sachsens vor 500 Jahren kennen – und Kurfürstin Sibylle als leidenschaftliche Jägerin. Zum Abschluss dürfen sie sich selbst mit der Armbrust ausprobieren und ein kleines Souvenir mitnehmen. Das Angebot richtet sich an Ferienkinder von 6 bis 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung telefonisch unter 03421 7581054 oder per Mail an info@schloss-hartenfels.de. Weitere Infos: www.schloss-hartenfels.de

Schloss Hartenfels 2: „Zu Tisch! – Tafeln wie die kleinen Fürsten“

Wer wollte sich nicht schon immer fühlen wie eine echte Prinzessin oder ein wahrer Prinz? Ausgestattet mit Renaissancekostümen (für Kinder und für Erwachsene) und Requisiten können Kinder am 29. Oktober um 14 Uhr auf Schloss Hartenfels in Torgau ein höfisches Tafelzeremoniell nachspielen. Ein Rundgang durch die Dauerausstellung und Bastelangebote für die ganze Familie runden den Besuch ab. Das Angebot richtet sich an Ferienkinder von 6 bis 11 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung telefonisch unter 03421 7581054 oder per Mail an info@schloss-hartenfels.de. Weitere Infos: www.schloss-hartenfels.de

