Bad Düben

Nach einem Unfall in Görschlitz bei Bad Düben ist eine 16-jährige Mopedfahrerin am Montag verstorben. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, war die Jugendliche auf der B183 in Richtung Torgau unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr stieß sie beim Abzweig nach Kossa mit einem Kleinwagen zusammen. Die 16-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Zur Galerie Bei einem schweren Unfall in Görschlitz kam am Montag eine 16-Jährige ums Leben.

Von thiko