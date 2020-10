Bad Düben

Der erste Blick des Tages ging bei Barbara Paul an diesem Morgen in den Himmel. Dicke Wolken hatten sich schon am Vormittag über der Kurstadt zusammengezogen. Doch die Wetterprognose hielt, was sie versprach: Kein Regen! Das war vor zwei Wochen noch anders. Da goss es aus Kübeln und der geplante Bad Dübener Trödelmarkt musste kurzerhand verschoben werden. „Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Gut, dass wir das mit der Verschiebung hinbekommen haben“, freute sich die Trödelmarktorganisatorin.

Zur Galerie 36 Händler waren bei Bad Dübener Trödelmarkt dabei. Bei ihnen gab es einiges zu entdecken.

36 Hobbyhändler konnte Paul zwischen Kirchstraße und Marktplatz begrüßen. Mit Abstand wegen Corona. „Das ist unsere zweite Auflage. Es gibt viele Stände, Kuchen für den guten Zweck und eine Fahrradversteigerung“, erzählte Paul. Die Trödler hatten ihre Tische ordentlich voll gepackt. Von der Sammeltasse über gebrauchte Bohrmaschinen, Kinderbücher bis hin zu historischen Ansichten Bad Dübens war alles vertreten.

Anzeige

Auch Künstler Andreas Tüpke ist dabei

Auch Ingo König, alias Trödel-König, war mit dabei. Für den Bad Dübener ist Trödeln seit acht Jahren zum liebgewonnenen Hobby geworden. Zwischen Frühjahr und Herbst zieht es ihn zu den verschiedenen Märkten in der Region. „Vieles ist aus den eigenen vier Wänden und dem Keller. Anderes hab’ ich dagegen auch schon mal irgendwo gekauft. Über die Jahre kommt so ein ziemliches Sammelsurium zusammen. So wie eine über 100 Jahre alte Kloschüssel“, erzählte König. An seinem Stand tauchte auch mal wieder Maler Andreas Tüpke auf. Lange war von dem Bad Dübener Künstler nichts zu hören. „Ich lebe noch“, grinste Tüpke und bot ein paar farbenfrohe Blumenwerke an.

Für den großen Traum

Extra seine Sparbüchse hatte der siebenjährige Luca Haushalter für den Trödelmarkt geplündert, um sich an verschiedenen Ständen neues aus dem Hause Lego zu kaufen. Für eine ganz andere Sache standen Tom Aurich und Max Kuntze an ihrem Stand. Sie hatten Garage und Kinderzimmer ordentlich ausgemistet und vom DJ-Pult bis Motorradanzug alles rangeschleppt, was nicht mehr gebraucht wird. Für einen großen Traum. „Wir verkaufen heute alles für den geplanten Biker- und Skaterpark in der Durchwehnaer Straße. Wir brauchen dafür jeden Euro“, erzählte Kuntze.

Für ein ganz anderes Vorhaben standen die Frauen der Bürgerinitiative Menschenskinder vor dem Rathaus. Auf ihren Tischen hatten sie über 20 leckere Torten und Kuchen verteilt. Auch sie verkauften die süßen Backwaren für eine guten Zweck. „Wir planen für nächstes Jahr einen Mehrgenerations-Spielplatz in der Bad Dübener Innenstadt“, sagte Simone Gensichen. Beim diesjährigen Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ gewann das Vorhaben bereits 30 000 Euro.

Versteigerung von Fahrrädern

Im Hinterhof vom Rathaus wurden parallel zum Trödelmarkt 15 Fahrräder versteigert. Quelle: Steffen Brost

Parallel zum Trödelmarkt fand auch wieder eine Versteigerung von 15 gefundenen und abgegebenen Fahrrädern statt. Alles zum Startgebot von zehn Euro. „Die Räder stammen aus dem Stadtgebiet und von der Bundespolizei und wurden nicht wieder abgeholt. Jetzt kommen sie unter den Hammer“, erklärte Gabriele Leibnitz vom Ordnungsamt. Binnen 20 Minuten waren fast alle Fahrräder versteigert. Das höchste Gebot, 75 Euro, zahlte ein Bieter für ein gut erhaltenes Damenfahrrad. Auch Rentner Horst Werner ersteigerte für 20 Euro gleich zwei Exemplare. „Die mache ich wieder fit und biete sie dann Studenten an. In Leipzig werden die Drahtesel gern genommen“, so der Bad Dübener. Die übrigen Fahrräder will die Stadt zum einen dem Kinderheim in Biesen und zum anderen der Fahrradwerkstatt der Diakonie zur Verfügung stellen.

Von Steffen Brost