3G am Arbeitsplatz: Wie machen das Firmen in Nordsachsen?

Delitzsch/Bad Düben

Seit Ende November gilt die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Die LVZ hat in Unternehmen in Nordsachsen nachgefragt, wie es läuft und welche Herausforderungen die neuen Regeln für Arbeitgeber mit sich bringen.

Meemken Wurstwaren in Delitzsch

„Nur ein Mitarbeiter ist bei uns nicht geimpft, das macht die Kontrollen leicht“, erklärt Dirk Meemke, Geschäftsführer der Meemken Wurstwaren Nordsachsen GmbH & Co. KG. Die meisten Angehörigen des Betriebes wurden im Frühjahr bei einer Impfaktion des Landkreises Nordsachsen geimpft. Nächste Woche gibt es die Möglichkeit, sich durch die Betriebsärztin boostern zu lassen. „Wir sind genauso da, wo wir letztes Jahr standen, weil wir Rücksicht auf Einzelne nehmen müssen“, urteilt der Geschäftsführer, „ich wünsche mir ein Durchgreifen der Politik, gegen 2G hätte ich auch nichts einzuwenden, das würde noch mehr Impfanreiz geben.“

Bau- und Haustechnik aus Bad Düben

Die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH hat nur noch einen Eingang zum Verwaltungsgebäude, wo auch die Nachweise kontrolliert werden. Auf den Baustellen sind die Vorarbeiter für die Kontrollen zuständig. „Die Probleme werden auf den Arbeitgeber abgewälzt. Es entsteht Streit und gibt Frust im Team.“ Personal-Chef Falk Stolpe ist nicht zufrieden mit der Umsetzung der Kontrollen. Der Unmut sei groß, wer den Nachweis nicht bringen kann oder möchte, meldet sich gegebenenfalls krank. „Der Fachkräftemangel und diese harte Linie, das passt im Alltag einfach nicht zusammen“, beschreibt er. Die Auftragslage habe sich im Gegensatz zum letzten Jahr nicht geändert. Dennoch glaubt er, dass die neue Regelung einen minimalen Impfanreiz bietet, „dieser ist aber teuer erkauft“, urteilt Falk Stolpe.

Geschäftsführer von Rewe testet nach Schulung selbst

Jens Geidel, Inhaber und Geschäftsführer der drei Rewe-Märkte in Delitzsch, hofft, dass die 3G-Regelung einen Impfanreiz für die Letzten bietet, die sich noch nicht haben impfen lassen: „Wir stehen das nur zusammen durch“, beschreibt er die aktuelle Situation. 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den drei Filialen. Der Krankenstand ist hoch – „dabei fehlt es uns auch so schon an Mitarbeitern“, beschreibt er die aktuelle Lage. Getestet wird hier auch vor Ort. Jens Geidel kritisiert den höheren Zeitaufwand – hat sogar eine Schulung gemacht, um die Tests abnehmen zu dürfen. „Es wird vor Arbeitsbeginn alles dokumentiert, auch wenn jemand einen externen Test vorlegt“, beschreibt er.

Diese Regeln gelten jetzt

Mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, jeden Tag einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser kann unter Aufsicht des Arbeitgebers vor Ort durchgeführt werden, wenn eine betriebliche Testung angeboten wird. Dafür ist eine Weiterbildung nötig. Des Weiteren gelten auch weiterhin die Zertifikate aus offiziellen Testzentren. Ein zu Hause durchgeführter Schnelltest ist nicht mehr zugelassen.

Der Nachweis mit einem Schnelltest gilt 24 Stunden, bei einem PCR-Test sind es bis zu 48 Stunden. Hierbei ist der Arbeitnehmer in der Pflicht, den Termin im Testzentrum zu organisieren. Arbeitgeber befürchten Krankschreibungen, da es gerade im ländlichen Raum nicht einfach ist, zu einem Testzentrum zu gelangen, oder auch die Öffnungszeiten für Arbeitnehmer eine Herausforderung darstellen könnten.

Arbeitgeber können eine Person oder ein Team ausbilden lassen, welche die Tests im Unternehmen durchführt. Alternativ kann auch unmittelbar vor Arbeitsbeginn ein Schnelltest unter Aufsicht des Arbeitgebers durchgeführt werden. Zweimal in der Woche müssen Unternehmen aktuell einen kostenfreien Schnelltest zur Verfügung stellen.

Von Juliane Staretzek