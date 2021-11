3G in Bus und Bahn: Das sollten Fahrgäste in Nordsachsen jetzt wissen

Delitzsch/Eilenburg

Die Inzidenz in Sachsen steigt weiter. Ein Blick auf die sächsische Impfquote, danach einer durch Bus und Bahn, zeigen: Sachsen ist immer noch in Bewegung. Eine kurze Prozentrechnung ist ausreichend, um zu ermitteln, mit wie vielen Ungeimpften die Fahrt zur Arbeit stattfindet. Mehr Sicherheit soll nun eine 3G-Regelung im Personennahverkehr schaffen. Neben einem Fahrschein und einer FFP2-Maske gehört ab Mittwoch auch der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis zur Fahrt im ÖPNV dazu. Beschlossen wurden die neuen Regelungen in der Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes.

Bus und Bahn darf demnach nur nutzen, wer geimpft, genesen beziehungsweise getestet ist. Der Test-Nachweis darf maximal 24 Stunden alt sein und muss von einem Testzentrum oder einer Apotheke stammen. In Sachsen gilt zudem eine FFP2-Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Was sagen Bürgermeister im ländlichen Raum dazu?

Wiedemars Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) betont in Anbetracht der neuen Regelungen zwei Aspekte: „Es ist enorm wichtig, dass wir die vierte Welle brechen, auch wenn mir bewusst ist, dass es für die Verkehrsunternehmen eine große Herausforderung ist.“

Problemlage ländlicher Raum

Wer beispielsweise in Jesewitz auf den Bus angewiesen ist, hat vor Ort keine Apotheke, wo ein Test durchgeführt werden kann. Um ein Testzentrum aufzusuchen, müsste man also den Bus nehmen, den man ohne Test aber nicht benutzen darf. Der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) hat darauf eine kurze, schnelle Antwort: „Sollen sie sich halt impfen lassen“, erklärt er auf die Frage, ob man damit nicht Personen ausschließt. Eine Möglichkeit bleibt offen: Für eine Taxifahrt ist kein 3G-Nachweis nötig.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontrollen in der Planung

Wie die Kontrollen genau aussehen werden, ist unklar, auch wer sie übernimmt. Darüber wollen sich die regionalen Verkehrsbetriebe innerhalb des MDV am Mittwochmittag abstimmen. Eine einheitliche, gemeinschaftliche Linie ist dabei das Ziel. Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) hält die Umsetzung der Kontrollen für schwierig: „Sollen das die Busfahrer übernehmen? In der engen Taktung wird kaum Zeit dafür bleiben. Was ist außerdem, wenn somit noch mehr Anfeindungen entstehen und die Mitarbeiter bedroht werden? Ich wünsche mir klar umsetzbare Vorgaben“.

Hier gelten Ausnahmen

Von den Regelungen gibt es Ausnahmen: Für Kinder unter sechs Jahren gelten sie, ebenso bei Schülerinnen und Schülern – schließlich testen diese sich regelmäßig in ihren Schulen. „Ich halte weitere Ausnahmen für bedenklich“, erklärt Steve Ganzer, „sonst kommen wir von einer Ausnahme zur anderen, in Anbetracht der aktuellen Zahlen geht das nicht“. Kritikpunkte gibt es jedoch auch hierbei: „Wir müssen den Schülerverkehr aufrecht erhalten, aber der darf nicht übervoll sein“, schildert er nur eine von vielen Herausforderungen, „denn was bringt es, wenn wir Schüler in den Schulen akribisch voneinander trennen, um Klassen nicht zu vermischen, und sie morgens und nachmittags im Bus zusammensitzen?“

Von Juliane Staretzek