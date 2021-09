500 Bad Dübener sind bei World Cleanup day dabei

Bad Düben

Mehr als 200 000 Menschen beteiligten sich am Wochenende in Deutschland mit über 3000 Aktionen am weltweiten World Cleanup Day – darunter rund 500 Schüler, Eltern und Lehrer des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben. Die Idee, Wiesen, Wälder und Plätze von illegalem Müll zu befreien, kam von der Grundschule. „Wir haben mit den Mädchen und Jungen der 1. bis 4. Klasse solch eine Sammelaktion durchgeführt. Das Thema Müll ist Bestandteil im Unterricht. Das kam so gut an, dass die Idee entstand, beim Cleanup Day mit dem gesamten Schulzentrum teilzunehmen“, erzählte Organisator Udo Reiss.

In Bad Düben wird Müll gesammelt.. Quelle: Steffen Brost

Lesen Sie auch

Dübener Schüler feiern ihr ganz persönliches Jugendfest

Bad Dübener Schüler baff: So viel Müll liegt in der Stadt

Klassen suchten bestimmte Gebiete ab

Und so waren Schüler, Lehrer und Eltern aufgerufen, sich zu beteiligen. Der Zuspruch war riesig. Die Klassen wurden auf Gebiete aufgeteilt, die nach illegalem Müll durchsucht werden sollten. „Vor allem die Umgebung unserer Schule, rund um die Turnhalle, an der Gleinermühle, in Söllichau, an der Mulde am Lauch sowie im Bad Dübener Kirchenforst. Insgesamt haben wir uns acht Stellen ausgesucht. Der gesamte Müll wird dann abends eingesammelt“, erklärte Reiss.

Rund 500 Mädchen und Jungen sowie Eltern und Lehrer vom Evangelischen Schulzentrum Bad Düben beteiligten sich am bundesweiten World Cleanup Day. Quelle: Steffen Brost

Kabel, Chipstüten und mehr

Die Neuntklässler Florence Held und Anton Sehmisch hatten eine besondere Aufgabe zugeteilt bekommen. Sie lotsten die Grundschüler durch das Gestrüpp rings um Turnhalle und Schule. „Das Thema Müll spielt bei uns im Fach Ökonomie und Ökologie eine wichtige Rolle. Schön, dass wir jetzt Teil einer solchen großen Aktion sind“, erzählte Anton Sehmisch. Allein im Umfeld der Schule wurde ein riesiger Berg Müll zusammengesammelt. Von Chipstüten, meterweise Kabel, verrosteten Werkzeugkisten bis hin zu alten Fahrrädern, Dreirädern und vielem mehr.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Mehrweg, weniger Wegwerfprodukte

Nach rund zweieinhalb Stunden war eine knappe Tonne Müll zusammengekommen. „Ich bin sehr stolz und total beeindruckt, dass so viele von uns mitgemacht haben. So etwas sollte man viel öfter machen. Und es gibt eine Erkenntnis: Mehr Mehrweg, weniger Wegwerfprodukte“, so Reiss.

Schnell kommen mehrere Berge von gesammelten Müll zusammen. Am Ende ist es eine knappe Tonne, die gesammelt wurde. Quelle: Steffen Brost

Aktionstag gibt es seit 2008

Der World Cleanup Day ist 2008 in Estland entstanden, als 50 000 Menschen an einem Tag das Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. Mittlerweile ist er die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Jährlich säubern rund elf Millionen Mitmacher in über 180 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Ufer und Meere von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll. Die Cleanup-Welle startet jedes Jahr in Neuseeland und endete 24 Stunden später auf Hawaii.

Von Steffen Brost